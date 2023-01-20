Про це на брифінгу розповів Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. За його словами, російські втрати значно перевищують 100 тисяч осіб, інформує 24 Канал.

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Яка ймовірність закінчення війни у 2023 році

Чиновник зазначив, що лінія фронту в Україні тягнеться від Харкова до Херсона. На цій території розташована величезна кількість російських військових.

Міллі каже, що вигнати таку кількість ворожих підрозділів з України до кінця 2023 року буде "надзвичайно важко", але можливо.

Попри чисельність російської армії та присутність військових компанії в Україні, ворог так чи інакше зазнає величезних втрат.

Зверніть увагу! Станом на 20 січня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив загибель 119 300 російських солдатів від початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, військовий наголосив, що для успішного наступу ЗСУ необхідно мати не тільки багато важкої техніки, а й відповідні навички. За його словами, майбутні постачання західної зброї будуть викликом для українських бійців.

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