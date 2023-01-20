Загалом втрати російської армії станом на 20 січня сягнули 119 300 окупантів. Зауважимо, що це орієнтовні дані, адже через високу інтенсивність боїв, точну кількість ліквідованих ворогів наразі підрахувати неможливо. Тож цифри можуть бути більшими.
Читайте також Коли може статися нове вторгнення з Білорусі: в ISW змінили свій прогноз щодо ймовірної дати
Втрати ворога у техніці
У Генштабі ЗСУ повідомили, що загалом від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила:
- ворожих танків – 3139 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 6241 (+6),
- артилерійських систем – 2129 (+7) одиниць,
- РСЗВ – 442 (+0) одиниці;
- засобів ППО – 220 (+0) одиниць;
- літаків – 287 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 277 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1886 (+4) одиниць,
- крилатих ракет – 749 (+0) одиниць;
- кораблів та катерів – 17 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4903 (+7) одиниць;
- спеціальної техніки – 190 (+0) одиниць.
Читайте також Війна буде довгою, та чи готові до цього на Заході: що про Україну пишуть іноземні ЗМІ
Втрати ворога станом на 20 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Останні дані від Генштабу про ситуацію на фронті
- За добу, 19 січня, українська авіація завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 7 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші воїни знищили три безпілотники типу "Ланцет-3".
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили одразу 6 пунктів управління, 8 районів зосередження окупантів та склад боєприпасів.
- Росія готує приховану мобілізацію на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у Севастополі виклики до військових комісаріатів почали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації.
- у Новопскові Старобільського району Луганської області в приміщені місцевого пологового будинку окупанти розгорнули "польовий шпиталь", де лікують понад 300 військовослужбовців та найманців ПВК "Вагнера".
- У Генштабі ЗСУ наголошують, що на всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах.
- Російські військові зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – ворог обороняється.