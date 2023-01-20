Загалом втрати російської армії станом на 20 січня сягнули 119 300 окупантів. Зауважимо, що це орієнтовні дані, адже через високу інтенсивність боїв, точну кількість ліквідованих ворогів наразі підрахувати неможливо. Тож цифри можуть бути більшими.

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Втрати ворога у техніці

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загалом від початку повномасштабної війни проти України Росія вже втратила:

ворожих танків – 3139 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 6241 (+6),

артилерійських систем – 2129 (+7) одиниць,

РСЗВ – 442 (+0) одиниці;

засобів ППО – 220 (+0) одиниць;

літаків – 287 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 277 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1886 (+4) одиниць,

крилатих ракет – 749 (+0) одиниць;

кораблів та катерів – 17 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4903 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 190 (+0) одиниць.

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Втрати ворога станом на 20 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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