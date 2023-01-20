За її результатами Лукашенко заявив про збереження суверенітету двох країн у всіх відносинах. Тобто самопроголошений президент Білорусі намагається уникнути передачі суверенітету країни Кремлю.

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Коли більш ймовірний напад з Білорусі

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, найбільш "небезпечний сценарій дій нового нападу" ворогів з території Білорусі на початку 2023 року видається менш ймовірним. Такого висновку експерти дійшли, проаналізувавши поточну військову активність Росії в Білорусі.

Видається більш імовірним, що російські війська можуть створювати умови для нового найнебезпечнішого плану дій щодо нападу на Україну з боку Білорусі наприкінці 2023 року, враховуючи нещодавні повідомлення української розвідки про те, що Росія та Білорусь планують провести масштабні навчання (Захід 2023 та Союзний щит 2023), ймовірно, у вересні 2023 року,

– мовиться в повідомленні.

За даними аналітиків:

російські війська, які наразі дислокуються в Білорусі, проходять навчальну ротацію та передислокуються для боротьби на Сході України;

немає ознак того, що російські сили в Білорусі мають командні та контрольні структури, необхідні для нападу на Україну взимку або навесні 2023 року, про який Україна попереджала наприкінці 2022 року.

В ISW зауважили, що високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом. Саме це й може створювати умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі. Хоча, аналітики зазначають, що це не обов'язково і не в найближчі тижні.

Ба більше, російські націоналістичні військові блогери продовжують критикувати ідею нападу російських військ на Україну з території Білорусі.

Ймовірність наступу з Білорусі