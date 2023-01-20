За її результатами Лукашенко заявив про збереження суверенітету двох країн у всіх відносинах. Тобто самопроголошений президент Білорусі намагається уникнути передачі суверенітету країни Кремлю.
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Коли більш ймовірний напад з Білорусі
За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, найбільш "небезпечний сценарій дій нового нападу" ворогів з території Білорусі на початку 2023 року видається менш ймовірним. Такого висновку експерти дійшли, проаналізувавши поточну військову активність Росії в Білорусі.
Видається більш імовірним, що російські війська можуть створювати умови для нового найнебезпечнішого плану дій щодо нападу на Україну з боку Білорусі наприкінці 2023 року, враховуючи нещодавні повідомлення української розвідки про те, що Росія та Білорусь планують провести масштабні навчання (Захід 2023 та Союзний щит 2023), ймовірно, у вересні 2023 року,
– мовиться в повідомленні.
За даними аналітиків:
- російські війська, які наразі дислокуються в Білорусі, проходять навчальну ротацію та передислокуються для боротьби на Сході України;
- немає ознак того, що російські сили в Білорусі мають командні та контрольні структури, необхідні для нападу на Україну взимку або навесні 2023 року, про який Україна попереджала наприкінці 2022 року.
В ISW зауважили, що високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом. Саме це й може створювати умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі. Хоча, аналітики зазначають, що це не обов'язково і не в найближчі тижні.
Ба більше, російські націоналістичні військові блогери продовжують критикувати ідею нападу російських військ на Україну з території Білорусі.
Ймовірність наступу з Білорусі
- Білоруський опозиціонер Павло Латушко розповів, що залякування з боку Лукашенка – це тільки провокації. Проте може бути два напрямки нападу на Україну: зі сторони Гомеля, як наступали 24 лютого 2022 року, або з Бреста для того, щоб відрізати шляхи постачання озброєння із Заходу.
- 19 січня у Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти вдарили по прикордонню. Зокрема, вони били по районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Попівка – Сумської; Бударки, Землянки, Гатище, Зелене, Вовчанськ, Тернова, Красне, Кам'янка, Чугунівка, Новомлинськ та Дворічна Харківської області.
- 16 січня в Білорусі почались спільні з Росією льотні навчання. Наші Повітряні сили заявили, що українські військові готові до навчань та реагуватимуть, якщо будуть загрози.