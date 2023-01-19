Уже упродовж 330 днів загарбники намагаються захопити усю Україну, однак їм не вдається це зробити. Лише за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам'янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар'їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

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Що відбувається на фронті

У Генштабі також зазначили, що Росія завдала 25 авіаційних ударів та здійснила понад 85 обстрілів з РСЗВ. Водночас там наголосили, що загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України, та описали ситуація на різних напрямках.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних з Україною районах наступальних угруповань окупанти не сформували – тобто повторного наступу з півночі поки не буде. Однак загарбники завдали ударів по районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Попівка – Сумської; Бударки, Землянки, Гатище, Зелене, Вовчанськ, Тернова, Красне, Кам'янка, Чугунівка, Новомлинськ та Дворічна Харківської області.

, , та у прикордонних з Україною районах наступальних угруповань окупанти не сформували – тобто повторного наступу з півночі поки не буде. Однак загарбники завдали ударів по районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Попівка – Сумської; Бударки, Землянки, Гатище, Зелене, Вовчанськ, Тернова, Красне, Кам'янка, Чугунівка, Новомлинськ та Дворічна Харківської області. На Куп'янському напрямку путінські вояки обстріляли райони Курилівки, Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині.

путінські вояки обстріляли райони Курилівки, Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ біля Дружелюбівки на Харківщині та Новоєгорівки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

ворог обстріляв позиції ЗСУ біля Дружелюбівки на Харківщині та Новоєгорівки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області. На Бахмутському напрямку атак зазнали райони 22 населених пунктів. Серед них – Верхньокам'янське, Білогорівка, Веселе, Майорськ, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба.

атак зазнали райони 22 населених пунктів. Серед них – Верхньокам'янське, Білогорівка, Веселе, Майорськ, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба. На Авдіївському напрямку під вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

під вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку окупанти знову обстрілювали Велику Новосілку, Золоту Ниву та Вугледар Донецької області.

окупанти знову обстрілювали Велику Новосілку, Золоту Ниву та Вугледар Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали 24 населених пункти, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Щербаки, Степове, Кам'янське і Плавні Запорізької області.

від артилерійського вогню постраждали 24 населених пункти, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Щербаки, Степове, Кам'янське і Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Антонівка, Берегове, Веселе, Качкарівка, Янтарне та Херсон. Через це постраждали мирні громадяни.

Зверніть увагу! Наша авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах, де загарбники зосереджували силу. Також ЗСУ три рази атакували позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.

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Водночас відомо, що українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА "Мерлін-ВР", а підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили:

3 пункти управління;

5 районів зосередження окупантів;

1 склад боєприпасів;

2 інші важливі об'єкти ворога.

Російські загарбники думали, що на війні буде, як на курорті. Про це свідчить недавня розмова одного загарбника з другом, яку перехопили ГУР. Однак Збройні Сили влаштували справжнє пекло для ворожих вояків.