Уже упродовж 330 днів загарбники намагаються захопити усю Україну, однак їм не вдається це зробити. Лише за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам'янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар'їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.
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Що відбувається на фронті
У Генштабі також зазначили, що Росія завдала 25 авіаційних ударів та здійснила понад 85 обстрілів з РСЗВ. Водночас там наголосили, що загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України, та описали ситуація на різних напрямках.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних з Україною районах наступальних угруповань окупанти не сформували – тобто повторного наступу з півночі поки не буде. Однак загарбники завдали ударів по районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Попівка – Сумської; Бударки, Землянки, Гатище, Зелене, Вовчанськ, Тернова, Красне, Кам'янка, Чугунівка, Новомлинськ та Дворічна Харківської області.
- На Куп'янському напрямку путінські вояки обстріляли райони Курилівки, Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині.
- На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ біля Дружелюбівки на Харківщині та Новоєгорівки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.
- На Бахмутському напрямку атак зазнали райони 22 населених пунктів. Серед них – Верхньокам'янське, Білогорівка, Веселе, Майорськ, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба.
- На Авдіївському напрямку під вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
- На Новопавлівському напрямку окупанти знову обстрілювали Велику Новосілку, Золоту Ниву та Вугледар Донецької області.
- На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали 24 населених пункти, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Щербаки, Степове, Кам'янське і Плавні Запорізької області.
- На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Антонівка, Берегове, Веселе, Качкарівка, Янтарне та Херсон. Через це постраждали мирні громадяни.
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Водночас відомо, що українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА "Мерлін-ВР", а підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили:
- 3 пункти управління;
- 5 районів зосередження окупантів;
- 1 склад боєприпасів;
- 2 інші важливі об'єкти ворога.
Російські загарбники думали, що на війні буде, як на курорті. Про це свідчить недавня розмова одного загарбника з другом, яку перехопили ГУР. Однак Збройні Сили влаштували справжнє пекло для ворожих вояків.