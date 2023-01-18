Крім того, російські воєнні злочинці активно ведуть інформаційно-психологічну війну проти власного народу, намагаючись підтримувати у російському суспільстві атмосферу ненависті, а також мобілізувати якомога більшу кількість людей для їх участі у бойових діях. Ворожі ІПСО, за задумом Москви, мають демонструвати росіянам, що в українських військових існує навіть більше проблем, ніж у російських.

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Мовляв, "не бунтуйте через те, що Росія вас нічим не забезпечила, подивіться краще, як у бійців ЗСУ все погано".

Кілька місяців шукали україномовних по всій Кубані

При цьому російські спеціалісти постійно вчаться, аналізують величезні потоки даних у соцмережах, аби використати будь-яку ситуацію на свою користь. Як приклад, можна навести одне вкрай жорстке відео із розстрілом чи то українських військових, чи перевдягнутих у нашу форму зеків-вагнерівців, яке активно форситься в усіх спільнотах у телеграмі та фейсбуці.

Безвідносно того, що відбувається на записі, росіяни подавали відеозапис і як "досягнення російських військових", і як "френдліфаєр з боку українців".



Будь-яке відео російські фахівці з ІПСО здатні перекрутити на свій лад та подати по-різному / Скриншот однієї з ворожих спільнот

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, нещодавно росіяни розробили нову тактику психологічних атак. Аби не створювати заздалегідь провальні фейки типу "пекельних борошен" (хоча і від таких ботів ніхто не відмовлявся), окупанти кілька місяців шукали україномовних жителів Кубані. Використовувати для зйомок мешканців Донбасу окупанти не захотіли лише з однієї причини – "громадяни" так званих "ДНР" та "ЛНР" мають воювати, а не брати участь в ІПСО.

Натомість поки ще не мобілізовані росіяни, які цілком володіють українською, для створення пропагандистських відео загарбникам підійшли. З такими адептами Путіна відзняли низку записів, у яких буцімто бійці ЗСУ показують людям "сотні тіл українських військових", "обурюються вчинками командування" чи то взагалі розповідають про "необхідність продавати зброю для купівлі собі теплих речей".

Дивіться відео епічного ворожого ІПСО:

У деяких випадках подібні відео мають або шокувати українців, або ж змусити росіян задуматися про те, що не так у них все й погано. При цьому окупанти часто розповсюджують вкиди руками наших громадян, які мають погану звичку ділитися практично всією інформацією з коментарями: "От не знаю, чи то правда, але дивіться".

Ведуть соцмережі, прикидаючись українцями

Щобільше, перевдягнуті росіяни активізувалися у створенні фейкових сторінок, де вони прикидаються українськими військовими. Неймовірна навала україномовних окупантів спостерігається у тіктоці. Користуючись довірою наших громадян до захисників Батьківщини, росіяни постійно підбурюють людей до бунтів, намагаються погіршити наш психологічний стан чи підсадити на чергову ворожу пропаганду.

Дивіться відео розбору псевдобійця ЗСУ, який несе людям "зраду":

При цьому акаунти, які ведуть російські фахівці, зазвичай мають чималу кількість фоловерів, то ж, відповідно, впливають на велику аудиторію.

Зазвичай окупанти закликають людей підписатися на них примітивною маніпуляцією типу "ти не українець, якщо не лайкнеш цю публікацію з бійцем ЗСУ", або ж "підписуйтеся на канал героя, тут розкажу вам інсайдерську інформацію" чи навіть більш банальне "сьогодні у мене день народження, але зустрічаю його в окопі зовсім самотнім".



Приклад набивання підписників каналом із фейковим бійцем ЗСУ. На ілюстрації – окупант у російській формі / Скриншот з ворожого акаунта у твіттері

Збирають інформацію про тих, хто зник безвісти

Також для проведення інформаційно-психологічних атак росіяни постійно збирають персональні дані українських військових та їх родичів. Подекуди роблять вони це за допомогою нібито українських спільнот, де, наприклад, розміщують інформацію про бійців ЗСУ, які не виходять на зв'язок.

На жаль, завдяки фейсбуку шансів знайти людей у зоні бойових дій майже нема. Тим паче ті, хто хоча б теоретично міг би зіштовхнутися з кимось зі зниклих, точно не читають соцмережі та не запам'ятовують обличчя та ПІБ десятків осіб.

Натомість росіяни занотовують, хто, де та звідки міг потрапити у біду та надалі можуть дзвонити рідним цих бійців й намагатися їх шантажувати. Або ж взагалі тероризувати потоком фотографій полеглих захисників України, яких неможливо впізнати.

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І звісно ж, для підсилення страждань кожного, чиї знайомі або потрапили у полон, або зникли під час боїв, росіяни підтримують безліч спільнот, у яких публікують фото військовополонених та загиблих. При цьому, зрозуміло, найчастіше вони вигадують дані про наших бійців, аби просто створити картинку, ніби у полоні перебувають десятки тисяч захисників України.



Росіяни використали фото головного сержанта 47 бригади Валерія Маркуса для своєї ІПСО / Скриншот однієї з ворожих спільнот

Аби ж не попадати під ворожий вплив та не допомагати росіянам розхитати нашу мораль, потрібно лише зменшити споживання інформації з неперевірених джерел, не робити зайвих репостів та не читати анонімні телеграм-спільноти.