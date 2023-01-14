24 Канал проаналізував історію "вкиду" та намагався з'ясувати, хто за цим може стояти. А головне, якою є мета.

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Хто першим поширив інформацію

Першим повідомлення про нібито кулуарні переговори щодо Білорусі поширив журналіст "Радіо Свобода" Ріхард Йозвяк, який працює у Брюсселі та має низку джерел серед євробюрократів. Зокрема, він часто першим повідомляє деталі санкційних пакетів проти Росії та ухвалення рішень щодо євроінтеграції України.

Учора ж він написав наступне: "Однією з причин, чому щодо Білорусі не було застосовано санкції разом із Росією в останніх пакетах санкцій ЄС, є те, що Україна попросила не робити цього".

one of the reasons why #Belarus hasn't been sanctioned together with #Russia in the EU's last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2023

Що не так із Білоруссю і чому Тихановська підхопила наратив

Білорусь нині є офіційним спільником російської агресії проти України, а режим Лукашенка – такий самий злочинний, як і путінський. Обом диктаторам (або відповідно до термінології Лукашенка – співагресорам) – місце на лаві підсудних.

Санкції проти Росії вже давно довели свою ефективність і могли б прискорити зміну влади, принаймні у Білорусі. Тамтешній лідер у 2020 році відкрито фальсифікував президентські вибори (до того робив те саме, але намагався зберігати певні умовності) та придушив спротив силою, потопивши його в крові.

Нині Лукашенко має від'ємну легітимність, а тому нібито відмова від посилення санкцій проти Білорусі, виглядає доволі дивно. З іншого боку, це може бути частиною великої гри, метою якої є звільнення Білорусі з-під влади Росії та перехід її на правильний бік історії.

Твіт авторитетного журналіста викликав скандал. Однією з перших висловилась щодо цього лідерка білоруської опозиції в екзилі – Світлана Тихановська.

Вона заявила, що Лукашенку вірити не можна, адже він є не жертвою, а спільником Путіна та Росії. При цьому, вона вирішила прямо розкритикувати Україну за нібито довірливість та закликала вжити жорстких санкцій щодо Білорусі.

Ми розуміємо, що влада України не хоче провокувати Лукашенка. Але якщо є думки, що це його зупинить, вони помиляються. На початку 2022 року він пообіцяв Україні, що нападу не буде. Ми знаємо, до чого це призвело,

– Світлана Тихановська коментує скандальний твіт Йозвяка.

Слова Тихановської правдиві, однак, ця заява в дусі "за все хороше та проти всього поганого" все ж натякає на заздрість людини, яка опинилася на узбіччі великої політики та ні на що не впливає. Втім, висловилися не лише політичні статисти.

Як відреагували у Європі

За кілька годин заяву журналіста офіційно заперечила Єврокомісія, яка нині готує 10 пакет санкцій, в особі речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, наголосивши, що ухвалення рішень щодо санкцій відбувається конфіденційно.

Ми продовжимо також вводити санкції проти тих, хто підтримує, допомагає цій незаконній поведінці Росії. Йдеться про Білорусь, але також про Іран та інших людей та організації з інших країн, за необхідності. Але ще раз: всі деталі є конфіденційними. І якщо держави-члени погодяться, що час ввести санкції проти більшої кількості осіб з Білорусі та організацій звідти, за їхню участь чи їхню підтримку цього незаконного кровопролиття, яке здійснює Путін та його сили на українській території, то держави-члени ухвалять відповідне рішення,

– Петер Стано коментує твіт журналіста "Радіо Свобода".

Раніше про потужні санкції проти білоруського режиму та Ірану попередила й президентка Єврокомісії – Урсула фон дер Ляєн.

Різка реакція України

Офіційно натяки Тихановської та твіт Йозвяка в коментарі 24 Каналу спростував речник МЗС Олег Ніколенко. За його словами, інформація про те, що нібито на прохання України Білорусь не включили до останніх пакетів санкцій ЄС, не відповідає дійсності.

В МЗС нагадали, що за підтримку агресії Росії проти України на Білорусь вже накладена низка персональних та секторальних санкцій. Зокрема, під персональні обмеження потрапили:

режим Лукашенка,

військове командування,

білоруські пропагандисти,

25 державних органів та компаній білоруського ВПК, зокрема міністерство оборони та комітет державної безпеки,

8 білоруських компаній.

Натомість нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання подальшої синхронізації санкцій, накладених на Росію. За нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає,

– пояснив речник українського МЗС.

Він додав, що Україна та партнери зараз активно працюють задля максимально змістовного наповнення десятого санкційного пакета ЄС, ухвалення якого вже давно назріло.

Санкції проти Білорусі

Так. За підтримку агресії Російської Федерації проти України на Білорусь нині накладено низку персональних та секторальних санкцій (центральний банк та 4 інші білоруські банки, заборона постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, євро, добрив, а також заборона діяльності вантажних операторів).

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На підході нові. 10-й пакет санкцій мають узгодити до старту саміту Україна – ЄС, який запланований на початок лютого 2023 року. Там мають приділити велику увагу саме Білорусі та завдати потужного удару по її економіці.

Наразі відбувається обговорення між державами-членами Європейського Союзу щодо подальшої синхронізації секторальних санкцій для Росії та Білорусі, але консенсусу в ЄС нема – ухвалення максимально жорсткого пакету кар для Росії та її спільників традиційно блокує Угорщина. Така офіційна позиція Києва та Брюсселя.

Призабуті уроки історії, або кому була потрібна ця історія

Точної відповіді на питання кому й навіщо було зараз запускати цю історію наразі нема, але це все дуже нагадує як провокацію, так і " багатоходівку". Остання полягає в тому, що нібито Україна залишає для Білорусі варіанти та провокує розкол між Лукашенком і Путіним.

Зверніть увагу! Італія також була союзницею Гітлера, але завершувала Другу світову війну пліч-о-пліч з американцями й 2 травня 1945 разом із ними приймала капітуляцію нацистів. Щоправда, Муссоліні до того не дожив, його розстріляли кількома днями раніше місцеві партизани.



Втім, для Лукашенка існує приклад румунського спільника Гітлера – пана Антонеску, який отримав право на правосуддя та був страчений згідно з рішенням трибуналу вже в 1946 році. Нині феміда більш миролюбна, а тому навіть такі "м'ясники", як Слободан Мілошевич чи Радован Караджич зберегли власне життя, а деякі засуджені учасники Гаазького трибуналу вже давно на волі.

Завдання Росії – втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України на нашій території. Я вважаю, що завданням Білорусі є не робити цього. Це не наше завдання, а їхнє, для збереження країни. Я так вважаю, і від цього залежатиме місце Білорусі на мапі цивілізованих країн у майбутньому. Це буде дуже серйозна стратегічна, історична помилка,

– президент України Зеленський в інтерв'ю польському телеканалу TVP пояснює ситуацію навколо Білорусі.

Нагадаємо, що нині Росія збирає в Білорусі воєнний контингент і мріє про новий напад на Україну з Півночі. Справи в окупантів йдуть кепсько, ударного угруповання нема й близько, як і техніки, снарядів і ракет (хоча ймовірність ракетних обстрілів з території Білорусі залишається високою). Натомість Україна перетворила власний кордон з Білоруссю на фортецю, все пристріляла "артою", тримає там чимало власного війська.

В Україні нині правильно оцінюють ситуацію в Білорусі та мають такий собі "план Б". Зокрема, сформовані бойові частини з відважних білоруських воїнів, які воюють проти російських окупантів і в майбутньому можуть стати основою армії нової Білорусі. Але перед цим їм може випасти реалізувати той самий план про "3 – 4 дні", що його рік тому оголошував Лукашенко, щоправда, в протилежний спосіб.

У будь-якому випадку ми сусіди. Білорусь так чи інакше матиме вплив на геополітику в нашому регіоні. Ця країна є нашим сусідом і сусідом Польщі, тому вона важлива для нас і для Польщі. Це також стосується і гарантій безпеки в нашому регіоні та гарантій безпеки в усій Європі,

– Зеленський зазначає, що на відміну від Росії над Білоруссю зарано "ставити хрест".

Паралельно з цим тривають переговори, чимало з них – конфіденційні, тому цілком ймовірно, що Йозвяк отримав лише відгомін "чогось", проте, геть не всю картину.

Так чи інакше, чекати залишилося декілька тижнів, коли стануть відомими подробиці 10 пакету санкцій. Наразі на Білорусь готується напад саме з Брюсселя. І це буде розплата за роки холуйства перед росіянами.