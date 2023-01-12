Про це для 24 Каналу розповів науковець, громадський діяч Ришард Купідура. Він зазначив, що Польща у березні 2022 року, після вторгнення Росії до України, ухвалила закон про захист батьківщини.

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"Закон набрав чинності у квітні. Він передбачає модернізацію польської армії, а також збільшення особового складу Збройних сил Польщі. В принципі, це подвоєння, бо кількість армії має нараховувати до 300 тисяч особового складу", – сказав Купідура.

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За словами громадського активіста, у межах реалізації закону створили першу піхотну дивізію Легіонів Війська Польського. Її місцем дислокації буде Підляське воєводсво – це північно-східна Польща, де є кордон з Білоруссю.

Цей регіон першим наражається на потенційну агресію Росії. Перша дивізія буде однією з найсучасніших. Вона матиме американські танки Abrams, південнокорейські танки К2, – сказав Купідура.

Він зазначив, що війна Росії проти України показала – ключовим моментом в конфліктах є артилерія, тому ця дивізія матиме свою окрему артилерійську бригаду. На озброєнні буде Krab польського виробництва та південнокорейські К9.

Завданням нової дивізії буде зупинити будь-які спроби агресії зі Сходу. Купідура додав, що 9 січня в Білостоці (центр Підляського воєводства) міністр оборони Маріуш Блащак відкрито говорив – загроза зі Сходу є, а Росія не залишила своїх імперських зазіхань.

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