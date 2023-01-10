Про це в інтерв'ю польським ЗМІ повідомили міністр оборони Маріуш Блащак та його заступник Войцех Скуркевич. Детальніше розповідає 24 Канал.
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"Головною загрозою є Росія та її імперські тенденції"
Ми знаємо, хто і звідки нам загрожує. Ми говорили про це роками. Для Польщі головною загрозою є Росія та її імперські тенденції. Тому на сході країни потрібно більше військ, і тому створюється нова дивізія,
– підкреслив Маріуш Блащак.
Також Міністр обороні Польщі зазначив, що при виборі місця розгортання враховували і можливості стримувати ворога та маневрувати, і "демографічні, комунікаційні та соціальні аспекти". Тож нову дивізію хочуть розмістити між двома іншими на східних рубежах.
Ми змінили всілякі доктрини, в яких ще кілька років тому, під час правління наших попередників, йшлося про те, що віддаємо східну частину країни, лінію оборони встановлюємо на Віслі і тоді відтіснятимемо агресора на схід. Абсолютно — ні. Те, що сталося в Україні: Буча, Гостомель, Херсон показали, що не можна віддати й одного сантиметра польської землі, бо це вдарятиме в безпеку цивільного населення,
– підкреслив віцеміністр Войцех Скуркевич.
"Стояти поруч з Україною до кінця"
Маріуш Блащак наголосив, що Польща свідомо допомагає Україні як військово, так політично і гуманітарно.
"Чим далі нам вдається відкинути Росію назад і тим більші втрати їй завдаються, тим краще для нас і для майбутнього демократичного світу. Ми повинні пам'ятати про це і стояти поруч з Україною до кінця", – підкреслив Міністр оборони Польщі.
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Що відомо про нову польську дивізію
- Напередодні Маріуш Блащак повідомив, що у Польщі створять нову піхотну дивізію. Вона діятиме переважно в Підляському воєводстві, що межує з Білоруссю.
- 1-ша піхотна дивізія Легіонів Війська Польського буде оснащена найсучаснішою технікою, яка є у польської армії. Зокрема, йдеться про південнокорейські танки К-2 та американські Abrams.
- Зауважимо, що створення ще однієї дивізії є частиною плану збільшення польської армії зі 164 тисяч воїнів до 300 тисяч.
- У Білорусі вже відреагували на створення дивізії. Істерично заявили, що це "агресивний крок щодо ОДКБ".