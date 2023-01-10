Про це в інтерв'ю польським ЗМІ повідомили міністр оборони Маріуш Блащак та його заступник Войцех Скуркевич. Детальніше розповідає 24 Канал.

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"Головною загрозою є Росія та її імперські тенденції"

Ми знаємо, хто і звідки нам загрожує. Ми говорили про це роками. Для Польщі головною загрозою є Росія та її імперські тенденції. Тому на сході країни потрібно більше військ, і тому створюється нова дивізія,

– підкреслив Маріуш Блащак.

Також Міністр обороні Польщі зазначив, що при виборі місця розгортання враховували і можливості стримувати ворога та маневрувати, і "демографічні, комунікаційні та соціальні аспекти". Тож нову дивізію хочуть розмістити між двома іншими на східних рубежах.

Ми змінили всілякі доктрини, в яких ще кілька років тому, під час правління наших попередників, йшлося про те, що віддаємо східну частину країни, лінію оборони встановлюємо на Віслі і тоді відтіснятимемо агресора на схід. Абсолютно — ні. Те, що сталося в Україні: Буча, Гостомель, Херсон показали, що не можна віддати й одного сантиметра польської землі, бо це вдарятиме в безпеку цивільного населення,

– підкреслив віцеміністр Войцех Скуркевич.

"Стояти поруч з Україною до кінця"

Маріуш Блащак наголосив, що Польща свідомо допомагає Україні як військово, так політично і гуманітарно.

"Чим далі нам вдається відкинути Росію назад і тим більші втрати їй завдаються, тим краще для нас і для майбутнього демократичного світу. Ми повинні пам'ятати про це і стояти поруч з Україною до кінця", – підкреслив Міністр оборони Польщі.

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Що відомо про нову польську дивізію