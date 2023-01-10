Об этом в интервью польским СМИ сообщили Министр обороны Мариуш Блащак и его заместитель Войцех Скуркевич. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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"Главной угрозой является Россия и ее имперские тенденции"

Мы знаем, кто и откуда нам грозит. Мы говорили об этом годами. Для Польши главной угрозой является Россия и ее имперские тенденции. Поэтому на востоке страны требуется больше войск, и поэтому создается новая дивизия,

– подчеркнул Мариуш Блащак.

Министр обороны Польши отметил, что при выборе места развертывания учитывали и возможности сдерживать врага и маневрировать, и "демографические, коммуникационные и социальные аспекты". Так что новую дивизию хотят разместить между двумя другими на восточных рубежах.

Мы изменили всевозможные доктрины, в которых еще несколько лет назад, во время правления наших предшественников, говорилось, что отдаем восточную часть страны, линию обороны устанавливаем на Висле и тогда будем оттеснять агрессора на восток. Абсолютно нет. То, что произошло в Украине: Буча, Гостомель, Херсон показали, что нельзя отдать и одного сантиметра польской земли, потому что это ударит по безопасности гражданского населения,

– подчеркнул вице-министр Войцех Скуркевич.

"Стоять рядом с Украиной до конца"

Мариуш Блащак подчеркнул, что Польша сознательно помогает Украине как военно, так и политически и гуманитарно.

"Чем дальше нам удается отбросить Россию назад и тем большие потери ей наносятся, тем лучше для нас и для будущего демократического мира. Мы должны помнить об этом и стоять рядом с Украиной до конца", – подчеркнул Министр обороны Польши.

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Что известно о новой польской дивизии