Западные союзники Украины в течение последней недели активизировались по вопросу поставки новых вооружений, а также серьезно обсуждают разблокировку для Украины танков западного образца. Зато россияне предпринимают очередную мобилизацию, чтобы попытаться хоть как-то переломить ход войны. О чем писали западные медиа – читайте в материале 24 Канала.

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Поможет ли мобилизация россиянам

Издание The Times пришло к выводу, что новая российская мобилизация не сравнится с западными технологиями, которые передают Украине. Под Новый год Украина поздравила несколько сот мобилизованных россиян ударами РСЗО Himars, которые прилетели прямо в здание ПТУ в Макеевке, где они и размещались. Российских командиров никоим образом не смутило то, что само здание ново и очень сильно выделяется в городском пейзаже. При этом даже нет специальных бункеров, которые бы защитили солдат. В конце концов, Кремль обвинил в смертях самых мобилизованных, будто бы по сигналам их телефонов ВСУ удалось навести ракеты.



Спутниковый снимок уничтоженного ПТУ в Макеевке / фото BBC

Для многих россиян эта ситуация шокировала и подняла волну критики в сторону российского военного командования. Для самого Путина это очередное доказательство, что его армия является структурно бестолковой и организационно слабой.

Войны, продолжающиеся годами, являются прежде всего соревнованием в организации людей и ресурсов, а также умении адаптироваться к новым условиям. Именно в этом и разница между победой и поражением.

Обратите внимание! ВСУ учатся вести войну по натовскому, то есть современному западному стилю еще с 2014 года. При этом полномасштабное вторжение России лишь придало дополнительный толчок этому процессу. Украина получает большое количество новейшего западного оружия и в очень короткие сроки успешно интегрирует ее в свою оборонную систему.



Переданные Западом ракетные системы, как Himars, позволили украинским силам бить по самому слабому месту России – их логистике и тылам. Himars позволили переломить ситуацию на поле боя, чтобы украинская армия смогла приступить к наступательным действиям.

Впрочем, Украине еще предстоит пройти большой путь, чтобы выбить оккупантов со всей захваченной территории. В The Times подчеркивают, что 50 американских Bradley и еще несколько десятков аналогичных БМП от Германии и Франции помогут, но их все еще недостаточно.

Российская армия со своей стороны пытается создать новые силы, опираясь на масштабную мобилизацию, что позволит Путину привлечь на войну еще около 500 тысяч человек. Россияне должны быть обучены и оснащены к весне, чтобы вовремя начать наступление, активно готовящееся Сергеем Суровикиным. The Times также приводит несколько исторических примеров, когда главнокомандующим удалось быстро переформатировать армию, кое-где в процессе войны.

Издание упоминает пример Советского Союза, когда Сталину удалось быстро переформатировать красную армию и создать большое количество новых дивизий путем мобилизации миллионов людей, львиная часть которых была привлечена прямо из ГУЛАГов. Эти плохо обеспеченные войска часто шли в атаку без оружия, а командование говорило, чтобы они брали автоматы и ружья от тел собратьев или противников.

В конце концов армии являются отражением их обществ. Чтобы мобилизация имела реальный смысл, Суровикин должен не только набрать людей, но и решить немало побочных вопросов. Чтобы получить реальное усиление, российская армия должна стать менее коррумпированной, уменьшить централизацию принятия решений, а также наладить логистику. При этом до сих пор не ясно, способна ли Россия создать достаточное количество учебных баз, чтобы подготовить еще полмиллиона человек.

Издание отмечает, что решить все эти проблемы в столь короткий срок вряд ли удастся. Впрочем, так или иначе, Суровикин продолжает руководить армией ХХ века против оснащенных и мощных украинских сил ХХІ века. Возможно, Суровикину не останется ничего, кроме как повторять методику красной армии и просто бросать людей на фронт как на убой, надеясь прорвать рубежи украинской обороны, пользуясь численным преимуществом.

Украина создает и внедряет современные оборонные системы

Украина быстро смогла добиться того, на что Пентагон потратил десятилетия и миллиарды долларов, пишет The Wall Street Journal. Речь идет о цифровизации оборонных систем, специальной сети, способной объединять различные типы войск, разведку и оружие. Это позволяет быстро координировать действия на поле и эффективно бороться с численно превосходящими силами противника.

Украинский софт для военных, который создавался силами общественных организаций и волонтеров, еще далек от американских аналогов, которые разрабатывались косвенно с техническим прогрессом при прямом государственном финансировании.



Однако американские эксперты, занимавшиеся системами для современной "сетевой-центрической войны" в США, сегодня изучают опыт Украины, которая смогла на ходу создать виртуальные командно-контрольные системы. Украина показала Западу, что в таких делах следует экспериментировать и привлекать невоенных экспертов для их разработки и усовершенствования.

Урок состоит в том, что вы должны вводить инновации, а мы этого не делаем. Бюрократические западные армии слишком медленные и очень обременительные, чтобы быстро применять новые технические решения для решения проблем на поле боя.

– сказал Глен Грант, британский подполковник в отставке и специалист по военной оцифровке.

Технически подкованное население Украины обновило также методы партизанской войны для цифровой эпохи. Повстанцы всегда перепрофилировали подручные средства на оружие – от бамбуковых шипов до коктейлей Молотова. В Украине, где процветает индустрия технического аутсорсинга и серых программистов, удалось адаптировать многочисленные гражданские технологии для военных целей. От шифрованных мессенджеров, собирающих информацию о местах базирования российских войск на оккупированных территориях, легких дешевых дронов до спутникового интернета Starlink. Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что "врагу понадобилось 20 лет на подготовку к полномасштабной технологической войне. Украина совершила мощный технологический рывок за 10 месяцев".

Подразделения ВСУ модифицируют уже готовые легкие беспилотники, оснащая их средствами дистанционного управления для сброса гранат на позиции противника. Одна из украинских компаний строит дистанционно управляемые электромобили, на которые можно устанавливать тяжелые пулеметы или другой груз. Тем временем украинские программисты обновили систему ситуационной осведомленности "Дельта", чтобы предоставлять командирам разведданные с поля боя в режиме реального времени, полученные из беспилотников и от наблюдателей, живущих в оккупированных Россией частях Украины.

Украинские военные, которые сегодня занимаются разработками для армии, утверждают, что Украина в конце концов станет самой современной армией в вопросе цифровизации и использовании разного рода технологий на поле боя.

Никогда раньше 500 дронов в небе не сопровождали боевые стычки с врагом. Сегодня для ВСУ это обыденность.



Украинские военные устанавливают снаряд на дрон DJI Mavic 3

WSJ называет использование легких дешевых дронов одним из основных методов ведения боя. Благодаря 3D-принтерам создаются специальные крепления, позволяющие вооружить легкий коммерческий дрон. Стоимость такой разработки составляет около 15 долларов. Значительного ущерба враг не получает, однако всегда можно уничтожить транспорт оккупантов или нескольких солдат. Легкие дроны стали незаменимой частью разведки, которую украинские силы ведут на своих позициях.

При этом издание отмечает, что подобные идеи идут "снизу вверх", то есть инициатива простых волонтеров или малых групп энтузиастов и напоминают скорее разработки "гаражных компаний" из Кремниевой долины, чем крупные проекты, напрямую финансируемые Пентагоном.

Эксперты, которые занимались цифровизацией войны в США, утверждают, что за то время, которое сейчас необходимо украинцам для полной реализации какого-либо проекта и проверки его непосредственно на поле боя, в США не успели бы даже подписать контракт. Именно поэтому, в США подробно изучают практики украинских воинов, чтобы попробовать их реализовать дома для собственной армии



Подземный командный пункт ВСУ в районе Бахмута / Фото AP

По отдельности WSJ обращает внимание на систему ситуационной осведомленности "Дельта", которую украинская неправительственная организация "Аэроразведка" создавала с 2014 года, чтобы помочь украинской армии. В конце концов, практически все подразделения, которые весной участвовали в боях за Киев, использовали "Дельту" с планшетов или ноутбуков. Множество из них учились пользоваться им непосредственно в бою и делали это очень успешно. По словам западных оборонных специалистов, знакомых с украинскими системами, это недорогое, импровизированное воплощение огромных усилий, над которыми Министерство обороны и другие западные военные работали годами. Надежная цифровая матрица, связывающая между собой командиров, бойцов, вооружение и разведку.

Украинские солдаты и командиры считают также одним из важных компонентов для украинских военных технологий – решение компании SpaceX предоставить тысячи терминалов связи Starlink в начале войны. Большинство подразделений имеют по одному терминалу, иногда замаскированному в картоне или мусоре, чтобы их не заметили вражеские беспилотники.

США пытаются быстрее внедрять новые технологии, в том числе через сеть неправительственных инновационных центров, что связано с Пентагоном, но работают вне его бюрократии, под общим названием Defensewerx. Они используют гражданские ноу-хау в военных целях. Люди, знакомые с их работой, говорят, что теперь эти центры также будут изучать пример Украины.

Путин хочет экономить на нуждах россиян ради войны

Россия пытается давить на крупные компании, чтобы получить больше денег, поскольку расходы на войну растут. Об этом пишет издание Bloomberg. Россия планирует выбить больше денег из некоторых товаропроизводителей и государственных компаний, а также снизить необоронительные расходы, поскольку вторжение в Украину поглощает все большие бюджеты.

Часть дополнительных средств необходима для покрытия расходов, связанных с войной, утверждают знакомые с этим вопросом люди. По их словам, решение о размере дивидендов или одноразового сбора еще не одобрено, поскольку сумма будет зависеть от того, как будет исполнен бюджет за весь 2022 год.

Обратите внимание! В распоряжении правительства России это называют частью "мобилизации доходов". Кремль также предписывает выделить 175 миллиардов рублей (2,4 миллиарда долларов) дополнительных расходов на "переселение" 100 000 человек из Херсона в Россию, что является очевидным признанием того, что в Кремле надеялись на повторную оккупацию той части Украины, откуда оккупанты были вынуждены сбежать осенью.

Бюджет России все больше сжимается, поскольку вторжение в Украину продолжается, а экономика сокращается под влиянием масштабных санкций США и Европы. До этого времени российскому министерству экономики удавалось сдерживать эффект от санкций, что позволило также успокоить общество, однако эти проблемы накапливаются в силу того, как затягивается война.

Владимир Путин пообещал не ограничивать военные расходы, при этом крупнейшей статьей бюджета все еще остаются социальные программы. Чтобы удовлетворить потребности войны, россияне сокращают бюджет на образование и медицину, пишет Bloomberg. Новая программа по "мобилизации доходов" должна позволить России сэкономить около 150 миллиардов рублей. Поскольку бюджетный дефицит закрепился на годы вперед, а международные рынки заимствований почти закрыты для России, растет неотложная потребность в обеспечении доступа правительства к финансированию, поскольку поступления от продажи энергоносителей находятся под давлением.

Министерство финансов России, в прошлом году прогнозировавшее дефицит бюджета на уровне 0,9% ВВП, теперь ожидает дефицит на уровне 2%, как в 2022, так и в 2023 годах. В общей сложности прошлогодние расходы, вероятно, достигли около 30 триллионов рублей, или примерно на 27% больше, чем первоначально планировалось,

– заявил в конце декабря министр финансов России Антон Силуанов.

Похоже, что в силу того, как будет нарастать санкционное давление на Россию, а доходы по продаже энергоносителей будут наоборот падать, давление российского правительства на государственные компании и общественные потребности россиян будет только увеличиваться. К сожалению, России пока есть откуда брать дополнительные средства на войну, но в долгосрочной перспективе латать бюджетные дыры будет становиться все сложнее. Впоследствии россияне будут вспоминать о росте экономики своей страны с горькими слезами ностальгии на глазах.

Планы российского военно-политического командования о мобилизации еще 500 тысяч человек лишь усугубят экономические проблемы России. Изъятие столь большого количества трудоспособного населения для нужд фронта создаст жесткий дефицит рабочей силы внутри страны. Вероятно, российские власти попытаются заместить их трудовыми мигрантами, однако под давлением санкций объем доходов этих мигрантов также будет уменьшаться, а все денежное преимущество работы в России для них постепенно исчезнет.