Об этом для 24 Канала рассказал ученый, общественный деятель Ришард Купидура. Он отметил, что Польша в марте 2022 года после вторжения России в Украину приняла закон о защите родины.

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"Закон вступил в силу в апреле. Он предусматривает модернизацию польской армии, а также увеличение личного состава Вооруженных сил Польши. В принципе, это удвоение, потому что количество армии должно насчитывать до 300 тысяч личного состава", – сказал Купидура.

Обратите внимание – Ришард Купидура об усилении обороны Польши: смотрите видео

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По словам общественного активиста, в рамках реализации закона была создана первая пехотная дивизия Легионов Войска Польского. Ее местом дислокации будет Подляское воеводство – это северо-восточная Польша, где есть граница с Беларусью.

Этот регион первым подвергается потенциальной агрессии России. Первая дивизия станет одной из самых современных. Она будет иметь американские танки Abrams, южнокорейские танки К2, – сказал Купидура.

Он отметил, что война России против Украины показала – ключевым моментом в конфликтах является артиллерия, поэтому у этой дивизии будет своя отдельная артиллерийская бригада. На вооружении будет Krab польского производства и южнокорейских К9.

Задачей новой дивизии будет остановить любые попытки агрессии с Востока. Купидура добавил, что 9 января в Белостоке (центр Подлясского воеводства) министр обороны Мариуш Блащак откровенно говорил – угроза с Востока есть, а Россия не оставила своих имперских посягательств.

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