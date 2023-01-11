За даними білоруських моніторингових груп, ешелон прибув о 14:30 9 січня на станцію Чепіно у Вітебській області. Цей вантаж відправили з російського Омська ще 3 січня.
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Скільки техніки прибуло до Білорусі
До Вітебської області прибули 40 вагонів, серед яких:
- 15 пасажирських;
- 10 критих зі спорядженням та боєприпасами;
- 15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною військовою технікою;
За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" у пасажирських вагонах могли перебувати близько 750 осіб.
До Білорусі знову прибув ешелон техніки: дивіться відео
Це вже не перший ешелон з Росії
- З початком нового року, Росія систематично перекидає техніку та особовий склад до Білорусі. 5 січня туди надійшла партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин для білоруських сил спецоперацій.
- Уже наступного дня до Білорусі з Росії доставили черговий ешелон із військовою технікою. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ "Z". В ешелоні прибуло близько 43-х одиниць КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води.
- У ніч на 7 січня Росія відправила у Білорусь ще один ешелон, в якому було 700 – 800 російських окупантів.
- 8 січня до Білорусі прибули 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням та 2 пасажирські вагони з особовим складом – близько 100 осіб. Серед техніки були помічені: не менше 8 вантажівок КамАЗ, мінімум 6 тягачів МТ-ЛБ і не менше 2 артилерійських машин 1В15.