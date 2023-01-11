За даними білоруських моніторингових груп, ешелон прибув о 14:30 9 січня на станцію Чепіно у Вітебській області. Цей вантаж відправили з російського Омська ще 3 січня.

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Скільки техніки прибуло до Білорусі

До Вітебської області прибули 40 вагонів, серед яких:

15 пасажирських;

10 критих зі спорядженням та боєприпасами;

15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною військовою технікою;

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" у пасажирських вагонах могли перебувати близько 750 осіб.

До Білорусі знову прибув ешелон техніки: дивіться відео

Це вже не перший ешелон з Росії