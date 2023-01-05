Про нове постачання відзвітувало міноборони Білорусі, передає 24 канал. Кажуть, що ця техніка надійде у білоруські частини сил спеціальних операцій.

До речі Це суцільні мінні поля, – генерал описав підготовку до можливого наступу з Білорусі

Звітують, що надійшла партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин.

Планують навчання авіаційних підрозділів

У Білорусі планують проведення спільних льотно-тактичних навчань авіаційних підрозділів разом з російською армією. Однак, очевидно, що це брехня, оскільки БТРи "не літають" і в такій кількості для льотних навчань явно непотрібні.

У телеграм-каналі "Беларускі гаюн" повідомили, що ешелон із 34 одиницями техніки вдень прямував у бік Бреста. Припускають, що нові БТР-82А надійдуть на озброєння 38-ї десантно-штурмової бригади.



Перекидання техніки у Білорусь / Фото "Беларускі гаюн"

Нагадаємо, з жовтня Росія перекидає до Білорусі залізницею військову техніку, майно та військових. Це може свідчити про те, що Росія продовжує готувати Білорусь до нових ударів по території України. У листопаді та грудні також тривало переміщення техніки.

Зверніть увагу! Глава ДПСУ Сергій Дейнеко зауважив, що на території Білорусі перебувають понад 10 тисяч російських військових. Також він зазначив, що Лукашенко продовжує допомагати Путіну, тому наступ з Півночі цілком можливий, однак ворог поки не формує наступальних угрупувань.