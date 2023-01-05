У Генштабі ЗСУ не втомлюються наголошувати, що ситуація на Півночі залишається стабільною та ворог поки не формує наступальних угрупувань для повторення сценарію перших тижнів після 24 лютого. Однак все одно пильність втрачати не варто. Власне, військовий та Герой України Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону констатував, що Сили оборони України замінували чималі території вздовж кордону з Білоруссю задля безпеки України.

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Лінія оборони навколо Києва: чи далеко ЗСУ готові пропустити ворога

За словами генерала-лейтенанта, українські розвідники постійно відстежують увесь рух підрозділів російської армії з полігонів. ЗСУ помічають усі нові точки, райони дислокації ворожих військ і, у разі загрози, проінформують про це населення.

Ми створили угрупування на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київщина досить-таки потужно підготувалася до можливого нового наступу. Йдеться про декілька оборонних рубежів навколо Києва. Загальна їхня протяжність близько тисячі кілометрів,

– констатував Павлюк.

Водночас він підкреслив, що створена система оборони є надзвичайно потужною і ворогові пройти повз неї не вдасться. До того ж ЗСУ, у принципі, не планують пропустити окупантів далі кордону.

Весь кордон з Білоруссю – це суцільні завали, мінні поля. Для того, щоб їх пройти, потрібні зусилля,

– сказав військовий.

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Скільки російських військових зараз на території Білорусі: відповідь ДПСУ

Нещодавно очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зауважив, що на території Білорусі перебувають понад 10 тисяч військових країни-терористки. Також він зазначив, що Лукашенко продовжує допомагати Путіну, тому наступ з Півночі цілком можливий, однак ворог поки не формує наступальних угрупувань.