Станом на 316 добу на всій території України залишається небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів. Тож детальніше про те, що відбувається на фронті читайте у тексті 24 каналу.

Зауважте ЗСУ рішуче відбили наступ ворога на Бахмут: карта бойових дій станом на 4 січня

Успіхи ЗСУ на фронті

За попередню добу, на східному напрямку, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10",

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, воїни ракетних військ і артилерії вразили:

3 пункти управління ворога;

4 райони зосередження живої сили та військової техніки;

2 склади боєприпасів росіян.

Ба більше, наша авіація минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога та 5 ударів – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Наші Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Площанка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар'їнка та Побєда на Донеччині.

Що відбувається на різних напрямках

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп'янському напрямках після наступальних дій успіху не мав,

– розповіли наші військові.

Окрім того, на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести активну оборону, обстрілюють позиції наших військ та цивільні об'єкти вздовж лінії зіткнення.

Варто зазначити, що на:

Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках – немає ознак формування наступальних угруповань ворога;

напрямках – немає ознак формування наступальних угруповань ворога; на Сіверському та Слобожанському – танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони Кам'янської Слободи Чернігівської області; Кустиного, Майського і Павлівки на Сумщині та Красного, Стариці, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Устинівки й Фиголівки Харківської області;

танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони Кам'янської Слободи Чернігівської області; Кустиного, Майського і Павлівки на Сумщині та Красного, Стариці, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Устинівки й Фиголівки Харківської області; на Куп'янському та Лиманському – ворог вдарив по районах 20 населених пунктів. У списку – Іванівка, Куп'янськ, Дворічна, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області;

– ворог вдарив по районах 20 населених пунктів. У списку – Іванівка, Куп'янськ, Дворічна, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області; на Бахмутському та Авдіївському – окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів. Зокрема, Верхньокам'янське, Білогорівку, Бахмут, Білу Гору, Диліївку, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку та Новомихайлівку Донецької області;

– окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів. Зокрема, Верхньокам'янське, Білогорівку, Бахмут, Білу Гору, Диліївку, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку та Новомихайлівку Донецької області; на Новопавлівському напрямку – вогонь був біля Золотої Ниви, Вугледара, Микільських Дач та Пречистівки на Донеччині;

напрямку – вогонь був біля Золотої Ниви, Вугледара, Микільських Дач та Пречистівки на Донеччині; на Запорізькому та Херсонському – під атаку ворога потрапили райони понад 45 населених пунктів. Від танкових, мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Полтавки, Гуляйпільського, Малої Токмачки й Степового Запорізької області та Херсона, Новосілки, Тягинки та Садового.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

До яких злочинів росіяни вдаються в Україні

Росіяни намагаються інтегрувати в правове поле Росії тимчасово окуповані та зайняті території України.

Так, в місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб,

– повідомили в Генштабі.

За їхніми даними, в регіоні також видають номерні знаки та посвідчення водія зразків Росії.

Зверніть увагу! Глава Донецької ОВА Павло Кириленко, 5 січня заявив, що наші військові відкинули росіян за межі Бахмута. За його даними, "ворог відкинутий на свої попередні позиції".