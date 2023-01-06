Про актуальну ситуацію на різних напрямках фронту станом на ранок 6 січня доповіли у Генштабі ЗСУ. Детальніше читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Понад 110 тисяч загарбників полягли в Україні: свіжі втрати ворога станом на 6 січня

Українські воїни потужно атакують російських загарбників

5 січня Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар'їнка і Побєда на Донеччині.

Упродовж минулої доби наша авіація завдала 15 ударів по районах зосередження ворога та ще три – по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші воїни збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки російської армії.

Окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському й Лиманському напрямках

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали 17 авіаційних ударів. Окрім того, здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вже традиційно окупанти били по цивільній інфраструктурі. У Генштабі ЗСУ попереджають, що небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога залишається на всій території України.

Російські військові зосереджують свої зусилля на спробах встановлення контролю над Донецькою областю. Окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Окрім того, намагаються покращити своє тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках, втім, без успіху.

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Детальніше про ситуацію на фронті: дивіться карту

Що відбувається на основних напрямках фронту

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;

на Слобожанському – окупанти гатили з мінометів та артилерії по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області;

на Куп'янському напрямку ворожий вогонь зафіксували в районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області;

на Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва на Луганщині;

на Бахмутському напрямку противник обстріляв Верхньокам'янське, Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Озарянівку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області;

на Авдіївському – під вогневе ураження потрапили Красногорівка, Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині;

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Микільське, Вугледар та Пречистівку Донецької області;

на Запорізькому – під вогнем ворога Времівка, Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині;

на Херсонському напрямку, зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Чорнобаївка та Токарівка.

Зверніть увагу! У Каховці Херсонської області окупанти намагаються заборонити обіг гривні. Для цього здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару.

У Донецьку ворожі "військкомати" збирають дані про 16 річних хлопців

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що з 1 січня, у Донецьку співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження. 16-річних хлопців ворог хоче поставити на свій військовий облік.

Тим часом у Старобільську Луганської області росіяни посилили адміністративний та контррозвідувальний режими. Зокрема, окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особливу увагу приділяють особам, у яких в списках є номери абонентів українських операторів зв'язку.