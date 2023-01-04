Ці ворожі цілі були знищені нашими воїнами на Сході України. У Повітряних силах повідомили, що 2 одиниці ворожої авіації знищили протягом 5 годин.

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Що відомо про "жорстку посадку" ворожої авіації

У Повітряних силах повідомили, що протягом 5 годин 4 січня підрозділи зенітних ракетних військ "жорстко посадили" ворожі штурмовик Су-25 та вертоліт Ка-52. Компанію їм склав ще й ворожий безпілотник "Орлан-10".

З 11.00 по 16.00 4 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52, та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10",

– повідомили в Повітряних силах.