Об актуальной ситуации на разных направлениях фронта на утро 6 января доложили в Генштабе ВСУ. Подробнее читайте дальше в материале 24 Канала.

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Украинские воины мощно атакуют российских захватчиков

5 января Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Спорное, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага и еще три – по позициям российских зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Подразделения ракетных войск и артиллерии осуществили огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники российской армии.

Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 17 авиационных ударов. Кроме того, было совершено 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Уже традиционно оккупанты били по гражданской инфраструктуре. В Генштабе ВСУ предупреждают, что опасность авиационных и ракетных ударов противника остается на всей территории Украины.

Российские военные сосредотачивают свои усилия на попытках установления контроля над Донецкой областью. Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях. Кроме того, пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, впрочем, безуспешно.

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Детальнее о ситуации на фронте: смотрите карту

Что происходит на основных направлениях фронта

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено;

на Слобожанском – оккупанты били из минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области;

на Купянском направлении вражеский огонь зафиксировали в районах населенных пунктов Таволжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестово Харьковской области и Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области;

на Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Макеевка, Площаднка, Кузьмино и Диброва в Луганской области;

на Бахмутском направлении противник обстрелял Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Яковлевку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Клещиевку, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Озаряновку, Северное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском – под огненное поражение попали Красногоровка, Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области;

на Запорожском – под огнем врага Времовка, Зеленое Поле и Новополь на Донетчине; Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Новоданиловка, Щербаки, Степное и Приморское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области;

на Херсонском направлении, в частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Чернобаевка и Токаревка.

Обратите внимание! В Каховке Херсонской области оккупанты пытаются запретить оборот гривны. Для этого осуществляют рейды торговыми точками и угрожают изъятием не только наличных денег, но и товара.

В Донецке вражеские "военкоматы" собирают данные о 16 летних парнях

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что с 1 января, в Донецке сотрудники так называемых военных комиссариатов приступили к сбору информации о гражданах 2006 года рождения. 16-летних парней враг хочет поставить на свой воинский учет.

Тем временем в Старобельске Луганской области россияне ужесточили административный и контрразведывательный режимы. В частности, оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках есть номера абонентов украинских операторов связи.