Об актуальной ситуации на разных направлениях фронта на утро 6 января доложили в Генштабе ВСУ. Подробнее читайте дальше в материале 24 Канала.
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Украинские воины мощно атакуют российских захватчиков
5 января Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Спорное, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.
За прошедшие сутки наша авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага и еще три – по позициям российских зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.
Подразделения ракетных войск и артиллерии осуществили огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники российской армии.
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 17 авиационных ударов. Кроме того, было совершено 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Уже традиционно оккупанты били по гражданской инфраструктуре. В Генштабе ВСУ предупреждают, что опасность авиационных и ракетных ударов противника остается на всей территории Украины.
Российские военные сосредотачивают свои усилия на попытках установления контроля над Донецкой областью. Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях. Кроме того, пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, впрочем, безуспешно.
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Детальнее о ситуации на фронте: смотрите карту
Что происходит на основных направлениях фронта
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено;
- на Слобожанском – оккупанты били из минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области;
- на Купянском направлении вражеский огонь зафиксировали в районах населенных пунктов Таволжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестово Харьковской области и Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области;
- на Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Макеевка, Площаднка, Кузьмино и Диброва в Луганской области;
- на Бахмутском направлении противник обстрелял Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Яковлевку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Клещиевку, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Озаряновку, Северное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области;
- на Авдеевском – под огненное поражение попали Красногоровка, Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;
- На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области;
- на Запорожском – под огнем врага Времовка, Зеленое Поле и Новополь на Донетчине; Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Новоданиловка, Щербаки, Степное и Приморское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области;
- на Херсонском направлении, в частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Чернобаевка и Токаревка.
В Донецке вражеские "военкоматы" собирают данные о 16 летних парнях
Также в Генштабе ВСУ сообщили, что с 1 января, в Донецке сотрудники так называемых военных комиссариатов приступили к сбору информации о гражданах 2006 года рождения. 16-летних парней враг хочет поставить на свой воинский учет.
Тем временем в Старобельске Луганской области россияне ужесточили административный и контрразведывательный режимы. В частности, оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках есть номера абонентов украинских операторов связи.