За сутки количество захватчиков сократилось еще на 530 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.
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Потери российской армии в технике
- танков – 3064 (+23);
- боевых бронированных машин – 6124 (+16);
- артиллерийских систем – 2059 (+8);
- РСЗО – 431 (+5);
- средств ПВО – 215 (+0);
- самолетов – 285 (+1);
- вертолетов – 272 (+1);
- крылатых ракет – 723;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0);
- кораблей/катеров – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4797 (+38);
- специальной техники – 182 (+0).
"Свежие" потери оккупантов по состоянию на 6 января / Инфографика Генштаба ВСУ
Захватчики усиливают давление на оккупированных территориях
В утренней сводке Генштаба ВСУ за 6 января рассказали, что оккупанты начали тщательно проверять мобильные телефоны местных жителей Луганщины. Особенно обращают внимание на людей, у которых записаны номера украинских абонентов.
Дело в том, что ВСУ умело попали по позициям захватчиков в Старобельске. Теперь россияне боятся, что это жители области помогают украинским защитникам.
Во временно оккупированной Каховке захватчики пытаются вывести из обращения гривну. Более того, они проводят рейды по торговым точкам и угрожают "конфисковать" у продавцов и товар, и деньги, если обнаружат украинскую валюту.
В то же время в Донецке оккупанты с началом 2023 года начали активно собирать информацию о 16-летних местных. Они планируют поставить несовершеннолетних на свой воинский учет.