За добу кількість загарбників скоротилася ще на 530 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.
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Втрати російської армії у техніці
- танків – 3 064 (+23);
- бойових броньованих машин – 6 124 (+16);
- артилерійських систем – 2 059 (+8);
- РСЗВ – 431 (+5);
- засобів ППО – 215 (+0);
- літаків – 285 (+1);
- гелікоптерів – 272 (+1);
- крилатих ракет – 723;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0);
- кораблів/катерів – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38);
- спеціальної техніки – 182 (+0).
"Свіжі" втрати окупантів станом на 6 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Загарбники посилюють тиск на окупованих територіях
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 січня розповіли, що окупанти почали ретельно перевіряти мобільні телефони місцевих жителів Луганщини. Особливо звертають увагу на людей, у яких є записані номери українських абонентів.
Річ у тім, що ЗСУ вправно влучили по позиціях загарбників у Старобільську. Тепер росіяни бояться, що це мешканці області допомагають українським захисникам.
У тимчасово окупованій Каховці загарбники намагаються вивести з обігу гривню. Щобільше, вони проводять рейди по торговельних точках та погрожують "конфіскувати" у продавців і товар, і гроші, якщо виявлять українську валюту.
Водночас у Донецьку окупанти з початком 2023 року почали активно збирати інформацію про 16-річних місцевих. Вони планують поставити неповнолітніх на свій військових облік.