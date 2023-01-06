За добу кількість загарбників скоротилася ще на 530 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

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Втрати російської армії у техніці

танків – 3 064 (+23);

бойових броньованих машин – 6 124 (+16);

артилерійських систем – 2 059 (+8);

РСЗВ – 431 (+5);

засобів ППО – 215 (+0);

літаків – 285 (+1);

гелікоптерів – 272 (+1);

крилатих ракет – 723;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0);

кораблів/катерів – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38);

спеціальної техніки – 182 (+0).



"Свіжі" втрати окупантів станом на 6 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Загарбники посилюють тиск на окупованих територіях

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 січня розповіли, що окупанти почали ретельно перевіряти мобільні телефони місцевих жителів Луганщини. Особливо звертають увагу на людей, у яких є записані номери українських абонентів.

Річ у тім, що ЗСУ вправно влучили по позиціях загарбників у Старобільську. Тепер росіяни бояться, що це мешканці області допомагають українським захисникам.

У тимчасово окупованій Каховці загарбники намагаються вивести з обігу гривню. Щобільше, вони проводять рейди по торговельних точках та погрожують "конфіскувати" у продавців і товар, і гроші, якщо виявлять українську валюту.

Водночас у Донецьку окупанти з початком 2023 року почали активно збирати інформацію про 16-річних місцевих. Вони планують поставити неповнолітніх на свій військових облік.