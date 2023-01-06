Про успіхи ЗСУ на фронті, ситуацію на різних напрямках та рейди окупантів – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Рейди та заборона гривні: окупанти посилюють тиск на окупованих територіях

За минулу добу російські загарбники завдали 17 авіаційних ударів та здійснили 59 обстрілів із ЗРК, зокрема цілилися в цивільну інфраструктуру. У Генштабі попередили, що небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога залишається на всій території України.

У Каховці, що на Херсонщині, окупанти забороняють обіг української гривні. Крім того, вони здійснюють рейди торговельними точками та погрожують "конфіскувати" і товар, і гроші, якщо раптом виявлять українську валюту.

З початком Нового року у Донецьку росіяни почали збирати інформацію про осіб, які народилися у 2006 році. Вони хочуть поставити 16-річних на військовий облік.

ЗСУ вдало відпрацювали у Старобільську на Луганщині. Через це росіяни почали ретельну перевірку мобільних телефонів місцевих. Особливу увагу приділяють людям, у яких є записані номери українських абонентів.

Яка ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках усе без суттєвих змін.

На Слобожанському напрямку з артилерії та мінометів обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворожий вогонь був направлений по районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Озарянівку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку гатили по Красногорівці, Авдіївці, Невельському, Георгіївці, Мар’їнці та Новомихайлівці на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку росіяни обстріляли Микільське, Вугледар та Пречистівку Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку постраждала цивільна інфраструктура Херсона, Чорнобаївки та Токарівки.

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ЗСУ відбивають атаки та майстерно знищують ворогів

Українські Сили оборони регулярно відбивають атаки ворога на Луганщині та Донеччині. Тільки за минулу добу окупанти намагалися прорватися в таких населених пунктах:

Стельмахівка,

Макіївка,

Площанка;

Спірне,

Соледар,

Красна Гора,

Бахмут,

Кліщіївка,

Курдюмівка,

Первомайське,

Мар’їнка;

Побєда.

Авіація ЗСУ 15 разів ударила по позиціях окупантів та завдала ще 3 вогневі удари по їхніх зенітно-ракетних комплексах. Професійні українські захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.