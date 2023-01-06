Об успехах ВСУ на фронте, ситуации на разных направлениях и рейдах оккупантов – читайте в материале 24 Канала.

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Рейды и запрет гривны: оккупанты усиливают давление на оккупированных территориях

За минувшие сутки российские захватчики нанесли 17 авиационных ударов и совершили 59 обстрелов с ЗРК, в том числе целились в гражданскую инфраструктуру. В Генштабе предупредили, что опасность авиационных и ракетных ударов противника остается на всей территории Украины.

В Каховке Херсонской области оккупанты запрещают оборот украинской гривны. Кроме того, они совершают рейды торговыми точками и угрожают "конфисковать" и товар, и деньги, если вдруг обнаружат украинскую валюту.

С началом Нового года в Донецке россияне начали собирать информацию о родившихся в 2006 году. Они хотят поставить 16-летних на военный учет.

ВСУ удачно отработали в Старобельске в Луганской области. Поэтому россияне начали тщательную проверку мобильных телефонов местных. Особое внимание уделяют людям, у которых записаны номера украинских абонентов.

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском и Северском направлениях все без существенных изменений.

На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов обстреляли районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирево, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеский огонь был направлен по районам населенных пунктов Тавильжанка, Двуречная, Ольшана, Синковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении огневого влияния испытали Макеевка, Площадка, Кузьмино и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровку, Веселое, Яковлевку, Соледарь, Красную Гору, Бахмут, Клещиевку, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Озаряновку, Северное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении гатили по Красногоровке, Авдеевке, Невельскому, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

На Новопавловском направлении россияне обстреляли Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого влияния испытали Времовка, Зеленое Поле и Новополье в Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Новоданиловка, Щербаки, Степное и Приморское Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Чернобаевки и Токаревки.

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ВСУ отбивают атаки и мастерски уничтожают врагов

Украинские Силы обороны регулярно отражают атаки врага в Луганской и Донбассе. Только за минувшие сутки оккупанты пытались прорваться в таких населенных пунктах:

Стельмаховка,

Макеевка,

Площадка;

Спорное,

Соледар,

Красно Горе,

Бахмут,

Клищиевка,

Курдюмовка,

Первомайское,

Марьинка;

Победа.

Авиация ВСУ 15 раз ударила по позициям оккупантов и нанесла еще 3 огневых удара по их зенитно-ракетным комплексам. Профессиональные украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.