Как отметил во время телемарафона глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, больше половины города враг разрушил до основания. В то же время, есть хорошие новости, касающиеся успехов Сил обороны.

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Оккупантов удалось отбросить

По словам Кириленко, "враг отброшен на свои предыдущие позиции". Он имеет в виду, что российскую армию удалось отогнать за пределы Бахмута.

Глава ОВА отметил, что украинские военные мужественно защищают Бахмут от оккупантов. Так что врагу никак не удается продвинуться. В то же время сам город изрядно пострадал от рук захватчиков. Более 60% разрушено.

Кириленко в эфире добавил, что российские военные не перестают обстреливать Бахмут. В результате атак 4 января погибли две женщины. Они стали жертвами артиллерийского огня, который оккупанты открыли по гражданскому населению.