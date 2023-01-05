На этом сделали акцент в свежем отчете Института по изучению войны. В нем отметили, что минобороны снова изменило свою риторику, а также формат ежедневных ситуационных сводок.

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Население "кормят" маленькими победами

Они, отмечают аналитики, могут наполнять информационное пространство незначительными заявленными успехами. Таким образом удается хоть немного отвлечь внимание от поражений, которые терпит российское войско.

Соответствующую схему минобороны ввело 3 января. Прежде решили удвоить продолжительность своих предыдущих сводок. Кроме того, сосредоточили внимание на якобы ударах по украинским военным объектам. Составители отчета отметили, что часто эти объекты не имеют оперативного значения. В то же время оккупанты умалчивают свои безрезультатные наземные атаки.

Проверить ложь станет сложнее

Такие сведения акцентируют внимание на небольших населенных пунктах и групповых ударах по типу цели, а не по местоположению. Это, к слову, усложняет географическую ориентацию для аудитории. И проверить правдивость таких заявлений становится все сложнее.

Заметим, что раньше минобороны России пыталось подражать Генштабу. Но тогда военные блогеры сокрушительно критиковали ведомство. Мол, в заявлениях отсутствует прозрачность освещения неудач России на фронте осенью 2022 года.

Мы же напомним, что минобороны на регулярной основе кичится достижениями, которых не достигла. Так о захвате Бахмута рассказывали с десяток раз. Также кичились статистикой уничтоженных HIMARS. Что касается последних, то россияне смогли каким-то чудом "уничтожить" их больше, чем получила Украина.

Напоследок было бы несправедливо обойти вниманием статистику потерь врага. Так, по состоянию на утро 4 января удалось ликвидировать 108 910 российских захватчиков. Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь вести точную статистику "двухсотых" крайне сложно в зонах активных боевых действий.