На 4 января потери противника в живой силе достигли 108 910 солдат. Значительные потери у врага также и в технике. Более того, цифры могут быть еще выше, ведь Генштаб ВСУ постоянно уточняет информацию, а также не учитывает данные о раненых оккупантах.
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Потери российской армии по состоянию на 4 января
- личного состава – 108 910 (+720) человек;
- танков – 3 038 (+2) единиц;
- боевых бронированных машин – 6 106 (+6) единиц,
- артиллерийских систем – 2 039 (+6) единиц;
- РСЗО – 424 (+0) единиц;
- средств ПВО – 215 (+1) единиц;
- самолетов – 283 (+0) единицы;
- вертолетов – 270 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 842 (+3) единицы;
- крылатых ракет – 723 (+0) единицы;
- кораблей/катеров – 16 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 745 (+10) единиц;
- специальной техники – 181 (+0) единица.
Актуальные потери врага по состоянию на 4 января / Инфографика Генштаба ВСУ
ВСУ продолжают уничтожать врага
Так, за минувшие сутки авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам скопления живой силы оккупантов. Также зафиксирован удар по позиции зенитно-ракетного комплекса россиян. Напомним, что этими ЗРК захватчики атакуют мирное население, используя модифицированные ракеты типа С-300.
Кроме того, ракетчики и артиллерия поразили:
- 2 пункта управления,
- 5 районов скопления живой силы и техники;
- состав боеприпасов;
- пункт управления БпЛА.
Кроме того, в утренней сводке от 4 января подтвердили успешную работу наших защитников 2 января. Тогда они в районах Токмака, Мелитополя, Бердянска, Пологов и Васильевки в Запорожье:
- уничтожили 2 склада боеприпасов и до 10 единиц военной техники;
- поразили 2 пункта дислокации врага;
- ликвидировали и ранили около 260 российских солдат.
И несмотря на то, что оккупанты терпят бешеные потери, они не оставляют попыток наступления. Силы обороны за минувшие сутки отбили атаки врага вблизи ряда населенных пунктов на Донбассе. Речь идет о районе Стельмаховки и Белогоровки на Луганщине, а также Соледара, Красной Горы, Бахмута, Майорска, Марьинки, Новомихайловки, Победы и Красногоровки Донецкой области.