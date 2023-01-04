На 4 января потери противника в живой силе достигли 108 910 солдат. Значительные потери у врага также и в технике. Более того, цифры могут быть еще выше, ведь Генштаб ВСУ постоянно уточняет информацию, а также не учитывает данные о раненых оккупантах.

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Потери российской армии по состоянию на 4 января

личного состава – 108 910 (+720) человек;

танков – 3 038 (+2) единиц;

боевых бронированных машин – 6 106 (+6) единиц,

артиллерийских систем – 2 039 (+6) единиц;

РСЗО – 424 (+0) единиц;

средств ПВО – 215 (+1) единиц;

самолетов – 283 (+0) единицы;

вертолетов – 270 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 842 (+3) единицы;

крылатых ракет – 723 (+0) единицы;

кораблей/катеров – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 745 (+10) единиц;

специальной техники – 181 (+0) единица.



Актуальные потери врага по состоянию на 4 января / Инфографика Генштаба ВСУ​

ВСУ продолжают уничтожать врага

Так, за минувшие сутки авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам скопления живой силы оккупантов. Также зафиксирован удар по позиции зенитно-ракетного комплекса россиян. Напомним, что этими ЗРК захватчики атакуют мирное население, используя модифицированные ракеты типа С-300.

Кроме того, ракетчики и артиллерия поразили:

2 пункта управления,

5 районов скопления живой силы и техники;

состав боеприпасов;

пункт управления БпЛА.

Кроме того, в утренней сводке от 4 января подтвердили успешную работу наших защитников 2 января. Тогда они в районах Токмака, Мелитополя, Бердянска, Пологов и Васильевки в Запорожье:

уничтожили 2 склада боеприпасов и до 10 единиц военной техники;

поразили 2 пункта дислокации врага;

ликвидировали и ранили около 260 российских солдат.

И несмотря на то, что оккупанты терпят бешеные потери, они не оставляют попыток наступления. Силы обороны за минувшие сутки отбили атаки врага вблизи ряда населенных пунктов на Донбассе. Речь идет о районе Стельмаховки и Белогоровки на Луганщине, а также Соледара, Красной Горы, Бахмута, Майорска, Марьинки, Новомихайловки, Победы и Красногоровки Донецкой области.