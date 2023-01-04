Однако российские власти до сих пор не составили списки раненых и погибших по месту расположения мобилизованных воинов. Родственники, чьи родные были в Макеевке, отмечают, что уцелевшие военнослужащие хотели отправить на передовую.

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Хотят "убрать" всех свидетелей

Жена одного из мобилизованных из Самарской области россиянина, получившего ранение после удара по Макеевке, рассказала, что не знает, где ее муж сейчас.

Она отметила, что пока нет информации о том, в какую больницу везут ее мужа. Женщина уверена, что в ближайшее время она не получит никакой информации.

"Понятно, что телефоны разбились, кто-то в госпиталь попал, память потерял... Но элементарно хотя бы списки, с*ка, составьте! Кто жив, кто мертв, кто в госпитале", – пожаловалась она.

Женщина сообщила, что выживших военных хотели отправить "в наступление", однако "умнее, со своим начальством собрались, пошли в другую сторону – в укрытие какие-то".

"Я думаю, что запросто их могут послать куда угодно, чтобы прикрыть это все мероприятие", – рассказала она.

Российская пропагандистка Анастасия Кашеварова также сообщила похожую информацию. По ее информации, в Макеевке "приблизительно 216 человек". Впоследствии она написала, что их оставили на месте после того, как "поднялась шумиха".

Еще одна родственница мобилизованного из Самарской области рассказала, что уцелевших оккупантов "хотят списать как ненужных свидетелей".

"Туда едет комиссия, и мы боимся, что их могут отправить куда-нибудь или спрятать", – сказала она.

Что известно об ударе ВСУ по мобилизованным в Макеевке