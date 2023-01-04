Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на крымские телеграммы-каналы. Официальных комментариев по поводу взрывов в Севастополе пока нет.
Читайте также В Белгороде снова "хлопок": "покурили" на военном объекте
Взрывы на аэродроме "Бельбек"
Около 5-6 утра 4 января в сети начали появляться сообщения о звуках взрывов в Севастополе во временно оккупированном Крыму. Местные телеграмм-каналы дополнили, что "было громко" в районе расположения аэродрома "Бельбек".
Показываем аэродром "Бельбек" на карте
Обратят внимание В оккупированном Токмаке мощный "хлопок": кафиров вывозили "камазами"
"Хлопок" теперь посещает и территорию России: последние новости
- В ночь на 3 января были слышны взрывы в Воронеже и Курске, которые находятся на территории России. Оккупанты, конечно, убеждают о работе ПВО.
- В то же время уже вечером 3 января в Ростове-на-Дону и в Курске было неспокойно. Там расцвел "хлопок", который снова списали на результат противовоздушной обороны.
- Бывший сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак уверяет, что враг уже не знает, на каком расстоянии прятать свою технику. После взрывов на аэродроме "Энгельс", что в 700 километрах от украинской границы, оккупанты в панике.