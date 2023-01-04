Про це розповідає 24 Канал з посиланням на кримські телеграм-канали. Зауважимо, що офіційних коментарів щодо вибухів у Севастополі наразі немає.
Читайте також У Бєлгороді знову "бавовна": "покурили" на військовому об'єкті
Вибухи на аеродромі "Бельбек"
Близько 5 – 6 ранку 4 січня у мережі почали з'являтися повідомлення про звуки вибухів у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали доповнили, що "було гучно" в районі розташування аеродрому "Бельбек".
Показуємо аеродром "Бельбек" на карті
Звернуть увагу В окупованому Токмаку потужна"бавовна": окупантів вивозили "камазами"
"Бавовна" тепер навідується і на територію Росії: останні новини
- У ніч на 3 січня було чути вибухи у Воронежі та Курську, що розташовані на території Росії. Окупанти, звісно, переконують про роботу ППО.
- Водночас вже у вечері 3 січня у Ростові-на-Дону і в Курську було неспокійно. Там розквітла "бавовна", яку знову списали на результат протиповітряної оборони.
- Колишній співробітник СБУ та експерт "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак запевняє, що ворог вже не знає, на якій відстані ховати свою техніку. Після вибухів на аеродромі "Енгельс", що за 700 кілометрів від українського кордону, окупанти у паніці.