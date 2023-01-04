Про це розповідає 24 Канал з посиланням на кримські телеграм-канали. Зауважимо, що офіційних коментарів щодо вибухів у Севастополі наразі немає.

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Вибухи на аеродромі "Бельбек"

Близько 5 – 6 ранку 4 січня у мережі почали з'являтися повідомлення про звуки вибухів у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали доповнили, що "було гучно" в районі розташування аеродрому "Бельбек".

Важливо! На аеродромі "Бельбек" зберігається частина ворожої авіації окупантів.

Показуємо аеродром "Бельбек" на карті

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