Російські окупанти вже живуть за принципом: ні дня без "бавовни". Особливо активною вона була у час новорічних свят.

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"Бавовна" – вкотре у Бєлгородській області

Новини про "бавовну" у Бєлгородській області з'явилися вдень 3 січня. Місцеві жителі запанікували у мережі через детонацію та потужну пожежу. На опублікованих кадрах видно, як у небо здіймається стовп диму.

Повідомляють, що "хлопки" пролунали у місті Новий Оскіл. Місцеві ЗМІ заявили про пожежу на одному з військових об'єктів міста. Доки пожежа лише "розквітає", влада запевняє, що все гаразд, а невеличкий інцидент стався через необережне поводження з вогнем.

Схоже, модернізувати свою улюблену байку про "невдало покурили" Росія не збирається. Вочевидь, наступним етапом буде вже традиційно абсурдне повідомлення про фантастичну роботу "ППО".

Бавовна у Бєлгородській області: дивіться відео

"Бавовна" у Джанкої

Також 3 січня "бавовною" насолоджується Джанкой. Пабліки окупантів вже повідомили про "роботу ППО". Окрім того, загарбникам прибачилася якась "збита ціль".

Упродовж останніх тижнів "бавовна" часто гостює у тимчасово окупованому Криму.