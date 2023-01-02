Росіянам не варто сподіватися, що "бавовнятко" змилується та перестане приходити на окуповані території. У понеділок, 2 січня, ворожі ЗМІ повідомили про серії вибухів, які прогриміли на півострові. Про це інформує 24 Канал.
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Що відомо про вибухи в Севастополі
Як зазначають російські телеграм-канали, загарбникам вдалось збити на території Сімферополя повітряну ціль за допомогою ППО. Згодом стало відомо про ліквідацію окупантами ще однієї цілі. Ймовірно, в обох випадках це були безпілотники. На ситуацію також відреагував представник окупаційної влади Развозжаєв.
У Севастополі працюють системи ППО. За попередніми даними, над морем збито БПЛА. Усі служби працюють у штатному режимі,
– написав губернатор-терорист.
Окрім того, медіа зазначають, що вибух був настільки гучним, що спрацювала сигналізація машин, які були розташовувались поруч. Власне, навіть якщо це була робота систем протиповітряної оборони – то радіти загарбникам не варто.
Така "бавовна" засвідчує, що росіяни не сховаються від війни в тилу, а території держави, що має "другу армію світу", стають надзвичайно вразливими.
Тривожно було також у Сімферополі
Близько 21:00 російські ЗМІ повідомили про вибухи в Сімферополі. За попередньою інформацією, "бавовна" цвіла в районі водосховища, нового аеропорту та в поселення Гвардійське. Загалом місцеві чули вибухи 5 разів, після чого телеграм-канали загарбників почали волати про "роботу ППО".
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