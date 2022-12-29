Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зазначив, що це може свідчити про приліт у Джанкой безпілотників.
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За його словами, трохи пізніше стане відомо, що там відбулося.
Крим є військовим хабом окупантів
Чубаров повідомив, що на півострові окупанти використовують як величезний хаб військової техніки.
Крім того, у Криму ще задовго до 24 лютого росіяни обладнали багато ракетно-зенітних комплексів, і з цих плацдармів вони обстрілюють материкову частину території України,
– підкреслив він.
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Голова Меджлісу кримськотатарського народу наголосив, що зараз у Криму у відповідних місцях на півночі у Джанкойському та Совєтському (колишній Ічкінський) районах є величезні хаби. Туди окупанти підвозять військову техніку і потім її частину перекидають на територію Херсонської області.
"Звідти якраз у серпні завдавалися удари по одній з таких баз у Джанкойському районі. Тоді російська армія зазнала величезних втрат", – зауважив Рефат Чубаров.
Ситуація в Криму: що відомо
- 24 грудня, на територію тимчасово окупованого Нижньогірському, що в Криму, завітало "Бавовнятко". Очевидці повідомили про проліт безпілотників та гучні вибухи.
- Російські окупанти риють окопи на півдні тимчасово окупованого Криму. Супутникові знімки зафіксували систему траншей, яку будують вороги на фоні успіхів ЗСУ.
- Ті жителі Криму, які у 2014-му зрадили Україну, а також ті, хто кинув все у Росії та переїхав на півострів після його окупації, звинувачують Путіна у всіх своїх бідах. При цьому перші все частіше не приховують бажання про повернення Криму під контроль Києва.