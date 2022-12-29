Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зазначив, що це може свідчити про приліт у Джанкой безпілотників.

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За його словами, трохи пізніше стане відомо, що там відбулося.

Крим є військовим хабом окупантів

Чубаров повідомив, що на півострові окупанти використовують як величезний хаб військової техніки.

Крім того, у Криму ще задовго до 24 лютого росіяни обладнали багато ракетно-зенітних комплексів, і з цих плацдармів вони обстрілюють материкову частину території України,

– підкреслив він.

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу наголосив, що зараз у Криму у відповідних місцях на півночі у Джанкойському та Совєтському (колишній Ічкінський) районах є величезні хаби. Туди окупанти підвозять військову техніку і потім її частину перекидають на територію Херсонської області.

"Звідти якраз у серпні завдавалися удари по одній з таких баз у Джанкойському районі. Тоді російська армія зазнала величезних втрат", – зауважив Рефат Чубаров.

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