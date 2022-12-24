У мережі з'явилося відео, на якому чути вибухи. Їх поширюють телеграм-канали, передає 24 канал.
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Так, в описі опублікованого відео зазначається, що воно було зняте неподалік нафтобази в селі Розливи. В ролику чутно вибух, та слова автора, який каже, що побачив проліт двох безпілотників.
Проліт безпілотників у Криму: дивіться відео
Що про вибух кажуть мешканці Криму / Скриншот Андрія Цаплієнка
Де були вибухи: карта
Додамо, що вибухи у Криму – вже стали не рідкістю. Лише 19 грудня на Кримському перешийку в Чонгарі щось вибухало. Просто на кордоні почалась пожежа. Росіяни непокояться, що туди почали діставати українські захисники.
Уночі 17 грудня в тимчасово окупованому Криму також було неспокійно. Пропагандистські канали уже говорять про "диверсії".
Ворог боїться наступу ЗСУ на Крим
- Україна дала зрозуміти, що сама вирішуватиме, як повертати Крим. Тож наші партнери, зокрема США, розуміють, що військовий наступ України на Крим неминучий.
- Окупанти тимчасово окупованому Криму росіяни почали рити окопи на узбережжі півострова. На пляжах у селищі Чорноморське вже викопали траншеї, а вздовж окопів чергує місцева поліція.