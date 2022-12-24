В сети появилось видео, на котором слышны взрывы. Их распространяют телеграмм-каналы, передает 24 канал.

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Так, в описании опубликованного видео указывается, что оно было снято неподалеку от нефтебазы в селе Разливы. В ролике слышен взрыв и слова автора, который говорит, что увидел пролет двух беспилотников.

Пролет беспилотников в Крыму: смотрите видео



Что о взрыве говорят жители Крыма / Скриншот Андрея Цаплиенко

Где были взрывы: карта

Добавим, что взрывы в Крыму уже стали не редкостью. Только 19 декабря на Крымском перешейке в Чонгаре что-то взрывалось. Прямо на границе начался пожар. Россияне опасаются, что туда начали доставать украинские защитники.

Ночью 17 декабря во временно оккупированном Крыму тоже было неспокойно. Пропагандистские каналы уже говорят о "диверсиях".

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