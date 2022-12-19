В сети появилось видео, на котором россиянин рассказывает, что на Крымском перешейке взорвалась машина. Он заявил, что это ВСУ взорвали колонну. Об этом пишет 24 канал.

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Что-то горит на границе в Чонгаре

Мужчина заявил, что пытался пересечь границу, как перед ним взорвался автомобиль. Он сказал, что не увидел, что произошло и собственно вызвало взрыв – ракета или что-то другое. Россиянин заявил, что едва успел отскочить и больше в Симферополь он не поедет, потому что "туда стали доставать хохлы".