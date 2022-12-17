Об этом сказал представитель Белого дома членам Конгресса, добавив, что некоторые чиновники опасаются реакции России.

Важно Возвращение Крыма: в Белом доме ответили, сдерживают ли ВСУ от наступления

Наступление на Крым неизбежно

По его словам, официальные лица США обеспокоены тем, что масштабное наступление украинской армии в сторону полуострова может подтолкнуть Путина к применению ядерного оружия. Однако, по его словам, военное наступление на Крым неизбежно. В то же время, он признал, что Украина проявляла устойчивость и настойчивость на протяжении всей войны в этом вопросе.

Главная проблема состоит в том, что реальная угроза российскому контролю над Крымом может подтолкнуть Путина к использованию грязной бомбы или другого ядерного устройства, заявили NBC один бывший и два нынешних чиновника.

Это красная линия,

– сказал бывший американский чиновник.

Ранее глава Генштаба США Марк Милли выражал сомнения в возможности освобождения Крыма военными методами.

Однако официальный представитель администрации Белого дома сказал, что ВСУ "продолжают шокировать мир тем, насколько хорошо они ведут себя на поле боя".

Будут ли США сдерживать ВСУ от наступления

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что Крым все еще остается ключом к разрешению вооруженного конфликта между Украиной и Россией. По его словам, отвоевание Крыма возможно. Кирби, говоря о возможном украинском наступлении на полуостров, отметил, что Крым – это Украина.

Кирби подтвердил предоставление пакета военной помощи Киеву, не разглашая подробностей. Спикер ограничился тем, что Украине предоставят средства противовоздушной обороны.