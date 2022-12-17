Про це сказав представник Білого дому членам Конгресу, додавши, що деякі чиновники побоюються реакції Росії.

Важливо Повернення Криму: у Білому домі відповіли, чи стримуватимуть ЗСУ від наступу

Наступ на Крим неминучий

За його словами, офіційні особи США переймаються тим, що масштабний наступ української армії у бік півострова може підштовхнути Путіна до застосування ядерної зброї. Однак, за його словами, військовий наступ на Крим неминучий. Водночас він визнав, що Україна виявляла стійкість та наполегливість протягом усієї війни у цьому питанні.

Головна проблема полягає в тому, що реальна загроза російському контролю над Кримом може підштовхнути Путіна до використання брудної бомби або іншого ядерного пристрою, заявили NBC один колишній і два нинішні чиновники.

Це червона лінія,

– сказав колишній американський чиновник.

Раніше глава Генштабу США Марк Міллі висловлював сумніви щодо можливості звільнення Криму військовими методами.

Проте офіційний представник адміністрації Білого дому сказав, що ЗСУ "продовжують шокувати світ тим, наскільки добре вони поводяться на полі бою".

Чи стримуватимуть США ЗСУ від наступу

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі сказав, що Крим все ще залишається ключем до вирішення збройного конфлікту між Україною та Росією. За його словами, відвоювання Криму можливе. Кірбі, говорячи про можливий український наступ на півострів зазначив, що Крим – це Україна.

Кірбі підтвердив надання пакета військової допомоги Києву, не розголошуючи подробиць. Речник обмежився тим, що Україні нададуть засоби протиповітряної оборони.