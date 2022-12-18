Об этом 24 каналу рассказал крымский активист и военный ВСУ Василий Самойлов. В частности, ночью 17 декабря взрывы раздались во временно оккупированном Симферополе.

Читайте также Если нужно будет – будем воевать за Крым, и ни у кого не спросим, – Данилов

По его словам, в Крыму напряженная атмосфера была с начала полномасштабной войны России против Украины. Однако сейчас панические настроения усиливаются с каждым днем.

"Хлопок" очень сильно влияет на моральное состояние как оккупантов, так и местных предателей. Чем больше "хлопка", тем больше они начинают паниковать,

– сказал Самойлов.

Россияне панически бегут из Крыма

Как рассказал крымский активист, после последних взрывов все больше россиян пытаются сбежать с оккупированного полуострова.

Такого массового бегства, как было во время первого "хлопка" летом, сейчас нет. Но действительно все больше и больше россиян пытаются уехать домой, в свою любимую страну "боярышника и перегара",

– отметил Самойлов.

Оккупанты пытаются сбежать из Крыма настолько быстро, что поток машин даже парализовал движение на Крымском мосту. Как отметил военный ВСУ, мост не работал некоторое время, поскольку проверявшие машины российские полицейские не могли справиться с таким большим потоком желающих сбежать.

"Тогда все автомобили поехали на Керченскую паромную переправу, которая также работает очень медленно. Там очень мало паромов, которые не могут быстро перевозить такое большое количество автомобилей. Также из-за погодных условий паромы ходят не так часто", – рассказал крымский активист.

Василий Самойлов рассказал о панике окупантов в Крыму: смотрите видео

Оккупанты минуют пляжи, потому что боятся украинского десанта

В то же время из-за паники россиян в Крыму усилились репрессии. Также оккупанты пытаются "защитить" Крым от ВСУ. Как отметил Самойлов, действия россиян доходят до абсурда.

Паника оккупантов дошла до того, что они минируют пляжи и строят на них так называемые фортификационные сооружения, роют траншеи. Речь идет о Черноморском и Сакском районах. В последнем на дорогах, ведущих к некоторым пляжам, появились таблички с надписью "Осторожно, мины",

– сообщил активист.

Как объяснил военный ВСУ, таким образом российские захватчики пытаются помешать высадке украинского десанта. По словам Самойлова, именно Черноморский район хорошо подходит для такой военной операции.

"Однако высадка морского десанта в условиях современной войны – это проигрышная тактика. Бессмысленно рассчитывать на то, что такое может произойти сейчас. Но россияне пытаются отработать все возможные варианты", – отметил активист.

Российские захватчики могут оказаться в ловушке

Он добавил, что Крым сейчас очень сильно насыщен русскими войсками. Ведь с начала оккупации полуострова Россия опрокидывала туда войска и оружие, строила новые военные базы. Однако, как отметил Самойлов, стратегическое превосходство в полномасштабной войне постепенно переходит на сторону Украины.

Василий Самойлов Крымский активист, военный ВСУ Россияне понимают, что север Крыма может быть полностью отрезан, то есть у них не будет возможности продвигаться дальше в Запорожскую область и оттуда возвращаться в Крым. Также если будет ликвидирован Крымский мост, то какая бы большая российская группировка ни была на полуострове, она окажется в ловушке.

Активист отметил, что тогда российских кафиров в Крыму будет очень легко победить.

Когда Украина освободит Крым: что известно