Как сообщают местные телеграмм-каналы, на фоне страха перед ВСУ оккупанты в Крыму начали рыть окопы. Траншеи уже выкопали на пляжах в поселке Черноморское, передает 24 канал.

Интересно Уверенно приближаемся к 100 тысячам: потери кафиров по состоянию на 11 декабря

На пляжах дежурит полиция

Вдоль окопов, выкопанных захватчиками на пляже в Крыму, дежурит местная полиция. Стоит добавить, что поселок Черноморское в Крыму – это административный центр Черноморского района.

Он расположен в западной части Крыма на Тарханкутском полуострове, на берегу Акмечетской бухты Каркинитского залива в 140 километрах от столицы АР Крым, с которой связан автодорогой.

Где находится Черноморское: смотрите карту

Напомним, что утром 10 декабря стало известно о пожаре во временно оккупированном Крыму. Она охватила казармы, где размещали мобилизованных русских кафиров. По предварительным данным, говорится о сотнях или даже тысячах российских военных.

В Крыму на пляжах роют окопы: смотрите видео

Пожары в России: что известно