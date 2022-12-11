Как сообщают местные телеграмм-каналы, на фоне страха перед ВСУ оккупанты в Крыму начали рыть окопы. Траншеи уже выкопали на пляжах в поселке Черноморское, передает 24 канал.
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На пляжах дежурит полиция
Вдоль окопов, выкопанных захватчиками на пляже в Крыму, дежурит местная полиция. Стоит добавить, что поселок Черноморское в Крыму – это административный центр Черноморского района.
Он расположен в западной части Крыма на Тарханкутском полуострове, на берегу Акмечетской бухты Каркинитского залива в 140 километрах от столицы АР Крым, с которой связан автодорогой.
Где находится Черноморское: смотрите карту
Напомним, что утром 10 декабря стало известно о пожаре во временно оккупированном Крыму. Она охватила казармы, где размещали мобилизованных русских кафиров. По предварительным данным, говорится о сотнях или даже тысячах российских военных.
В Крыму на пляжах роют окопы: смотрите видео
Пожары в России: что известно
- Под Москвой произошло возгорание на станции метро "Владыкино". В российских СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что ее буквально накрыло густым дымом из-за того, что рядом загорелась крыша админздания.
- Был и еще один масштабный пожар на площади 1500 квадратных метров. На складе электрооборудования в другом уголке вражеской столицы. Причины пожара пока устанавливаются, однако в Стратком ВСУ предполагают, что это мог быть результат работы рельсовых партизан.
- В Москве загорелась двухэтажная старинная усадьба Лопухиных конца XVII века. Дом расположен в Малом Знаменском переулке в Москве, рядом с Пушкинским музеем. Во время тушения пострадал пожарный.
- В Москве утро 9 декабря вспыхнуло масштабный пожар в торговом центре "Мега Химки". Сообщается, что внутри были люди. Предварительно известно, что вспыхнула кровля. Возгорание возникло на складе магазина OBI, где была разная мебель и деревянные сооружения.