Очередной пожар случился в ночь на 9 декабря на складе электрооборудования. Горело достаточно ясно, что и неудивительно, ведь масштаб составлял от 1500 квадратных метров.

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Что горело

Пожар произошел по адресу Востряковский проезд, 10Г, в промышленной зоне на юге Москвы. Сообщается, что там находится одноэтажное здание складского помещения, в котором хранится электрооборудование. Также рядом там находится и склад компании "Транспортные Технологии Столица", отвечающей за перевозку опасных грузов железнодорожными путями.

Есть предположение, что это может быть частью деятельности рельсовых партизан,

– сообщили в СтратКом ВСУ.

В результате пожара частично обрушились конструкции здания. Однако сведений о пострадавших, по данным чрезвычайников России, не поступало.

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Пожар был ликвидирован около 3 ночи

Чрезвычайники Москвы сообщили, что для работы с огнем были привлечены силы пожарно-спасательного гарнизона города. Они сформировали четыре боевых участка и:

подали 12 ручных и лафетных стволов,

проложили четыре магистральные линии,

установили две автолестницы,

на пожарные гидранты для бесперебойной подачи воды установили пять автомобилей.

Этими усилиями локализовать пожар удалось уже в 1:30 ночи, а ликвидировать только в 02:48.

Пожар под Москвой / Фото чрезвычайников

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