Очередной пожар случился в ночь на 9 декабря на складе электрооборудования. Горело достаточно ясно, что и неудивительно, ведь масштаб составлял от 1500 квадратных метров.
Также 9 декабря В России – день выгорания: на заводе по изготовлению шин в Барнауле тоже масштабный пожар
Что горело
Пожар произошел по адресу Востряковский проезд, 10Г, в промышленной зоне на юге Москвы. Сообщается, что там находится одноэтажное здание складского помещения, в котором хранится электрооборудование. Также рядом там находится и склад компании "Транспортные Технологии Столица", отвечающей за перевозку опасных грузов железнодорожными путями.
Есть предположение, что это может быть частью деятельности рельсовых партизан,
– сообщили в СтратКом ВСУ.
В результате пожара частично обрушились конструкции здания. Однако сведений о пострадавших, по данным чрезвычайников России, не поступало.
Дым от пожара застилал небо: видео
Пожар был ликвидирован около 3 ночи
Чрезвычайники Москвы сообщили, что для работы с огнем были привлечены силы пожарно-спасательного гарнизона города. Они сформировали четыре боевых участка и:
- подали 12 ручных и лафетных стволов,
- проложили четыре магистральные линии,
- установили две автолестницы,
- на пожарные гидранты для бесперебойной подачи воды установили пять автомобилей.
Этими усилиями локализовать пожар удалось уже в 1:30 ночи, а ликвидировать только в 02:48.
Пожар под Москвой / Фото чрезвычайников
Другие пожары в Москве 9 декабря
- Прежде всего стоит упомянуть пожар в ТЦ "Мега Химки", сопровождавшийся громкими взрывами. Возгорание возникло на складе магазина OBI, где была разная мебель и деревянные сооружения, однако впоследствии перебросился на газовые баллоны. И если сначала сообщалось, что площадь пожара составляет 250 квадратных метров, то уже позже она выросла до 17 тысяч квадратных метров.
- Интересно, что по предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за сварочных работ и его несколько часов просто игнорировали. Не сработали даже датчики дыма и автоматическая система пожаротушения.
- Случился также под москвой и менее масштабный пожар на станции метро "Владыкино". Российские СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что станцию буквально накрыло густым дымом из-за того, что загорелась крыша админздания рядом.