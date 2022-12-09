ТЦ расположен на Ленинградском шоссе. Яркие кадры пожара транслируют российские СМИ, передает 24 канал.

Кстати Масштабный взрыв газа в торговом центре России: есть пострадавшие

Горела мебель и взрывались баллоны

Предварительно известно, что загорелась кровля. Возгорание возникло на складе магазина OBI, где была разная мебель и деревянные сооружения.

Горит ТЦ в Москве: видео

Дальше пламя охватило весь супермаркет. Начали взрываться газовые баллоны и банки с красками. Очевидцы отмечают, что слышали звуки взрывов. Эти моменты тоже попали на видео.

Звуки взрывов газа: видео

Площадь возгорания стремительно выросла

Около 05:50 СМИ писали, что площадь пожара в ТЦ составляет всего 250 квадратных метров. Над зданием поднимался черный столб дыма в месте, где находился строительный магазин.

Однако уже впоследствии появились сообщения, что площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров, а здание почти полностью выгорело и обрушилось. Через некоторое время уже писали о 17 тысячах квадратных метров.

Пожар набирает обороты: видео

В ТЦ были люди – есть жертва

Отмечают, что при пожаре внутри ТЦ были люди. По словам очевидцев, работники были эвакуированы с другой стороны здания сразу после звука сигнализации.

По меньшей мере, один человек погиб. По данным СМИ, это был охранник Сергей Смуров. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.



Пожар увеличивается / Фото российских СМИ

Сначала российские экстренные службы заявляли, мол, рассматривают поджог как вероятную причину пожара. Однако версия быстро изменилась – сказали, будто это было короткое замыкание.



Пожар в строительном магазине / Фото российских СМИ

Пожарные опоздали

Российское МЧС сообщило, что информация о пожаре поступила им в 5:58 утра, а в 6:19 пожарные уже были на месте. То есть спасатели ехали к гипермаркету 21 минуту.

Интересно, что по регламенту пожарные должны приезжать через 10 минут. Нормативы нарушили в 2 раза.