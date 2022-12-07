В Россию регулярно наведывается "хлопок" и вызывает пожары, кроме того, жители вражеского государства сами не соблюдают правила безопасности и этим доставляют хлопоты. Скажем, после обеда в среду, 7 декабря, стало известно, что горит российский торговый центр в Ингушетии. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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В результате взрыва есть пострадавшие

Как отмечают СМИ, от взрыва газа в торговом центре пострадали 4 человека. Затем эту информацию подтвердили в службе чрезвычайных ситуаций враждебного государства. Интересно, что на этот раз не было свойственных Кремлю утверждений "потерь нет" от официальных властей.

Пылает российский торговый центр: смотрите видео из соцсетей

Название этого ТЦ – "Таргим" и расположен он в городе Назрани. Возможно даже, что пострадавших и их родственников ожидает какой-нибудь "приятный сюрприз" в виде материальной помощи. Напомним, в конце ноября власти Ингушетии сообщали, что местные чиновники подарили продуктовый набор вдове мужчины, погибшего на войне против Украины.

Масштабный пожар в торговом центре Ингушетии: смотрите видео из соцсетей

Пожар во враждебном государстве: играет "хлопок"

Последние несколько дней утра в Брянске и Курске очень "воспалительные". Заметим, что 6 декабря горожане услышали звуки взрывов, а затем увидели мощный пожар. Огонь вспыхнул на Курском аэродроме "Курск-Восточный" и был столь сильным, что виднелся из любого уголка города.

Кроме того, стоит еще упомянуть, что "хлопок" наведывался раньше на другие российские аэродромы, в частности "Энгельс" и "Дягелеве". Самое приятное в этом всем, что аналитики Financial Times прогнозируют, что случаев взрывов на территории России только прибавится со временем. Однако стоит отметить то, что пока причины всяческого рода "неприятных инцидентов" на военных объектах России – неизвестны. Украина не подтверждала, что имеет отношение к этому.