С утра сетью распространяют кадры масштабного пожара торговом центре "Мега Химки", что находится в столице враждебного государства. Однако, как отмечают российские СМИ да телеграм-каналы, пламя вспыхнуло еще в час ночи 9 декабря, информирует 24 Канал.

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Строители игнорировали пожар несколько часов

По предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за сварочных работ. Однако проводившие их люди не сразу отреагировали на ситуацию. Около 01:00 искра от сварочного аппарата попала на деревянную конструкцию и начала тлеть. Никто из строителей и других людей этого не заметил.

По идее должны сработать датчики дыма и автоматическая система пожаротушения, но и то и то было отключенной. Так часто делают во время подобных строительных работ, чтобы система не реагировала на дым от сварки.

Около шести часов огонь охватил значительную территорию торгового центра, тогда и охранники заметили его. Но они не сразу позвонили пожарным, а некоторое время пытались обуздать огонь с помощью огнетушителей. И когда это не удалось сделать, уже вызвали специальные службы.



Пожар в торговом центре Москвы / Фото из социальных сетей

Обратите внимание! Во Всероссийском союзе страховщиков написали, что ущерб от пожара в торговом центре "Мега Химки" составляет от 20 до 30 миллиардов рублей. Это рекордная сумма для схожих инцидентов.

Взрывались газовые баллоны: есть пострадавшие

Из информации в сети понятно, что пламя охватило весь торговый центр и взорвалось немало газовых баллонов, которые были внутри. Заметим, поскольку была ночь, посетителей в магазинах не было, однако известно уже о, по меньшей мере, одном погибшем. Телеграм-каналы пишут о смерти охранника Сергея Смурова, но, возможно, пострадало больше людей.

Также нужно отметить, что изменялась несколько раз версия произошедшего. Сначала экстренные вражеские службы отмечали, что причина пожара – поджог, но затем сообщили о сварочных работах. В конце концов это все не так важно, а вот что ярко демонстрирует эта ситуация, так, то что в России всегда все идет кувырком.