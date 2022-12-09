Від ранку мережею поширюють кадри масштабної пожежі у торговому центрі "Мега Хімки", що у столиці ворожої держави. Однак, як зазначають російські ЗМІ та телеграм-канали, полум'я спалахнуло ще о першій ночі 9 грудня, інформує 24 канал.

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Будівельники ігнорували пожежу декілька годин

За попередньою інформацією, полум'я спалахнуло через зварювальні роботи. Проте люди, що їх проводили, не одразу відреагували на ситуацію. Близько 01:00, іскра від зварювального апарату потрапила на дерев'яну конструкцію та почала тліти. Ніхто з будівельників та інших людей просто цього не помітив.

За ідеєю мали б спрацювати датчики диму та автоматична система пожежогасіння, але і те, і те було відключеною. Так часто роблять під час подібних будівельних робіт, щоб система не реагувала на дим від зварювання.

Близько 06:00 вогонь охопив значну територію торгового центру, тоді й охоронці помітили його. Але вони не одразу подзвонити пожежникам, а деякий час намагалися приборкати вогонь за допомогою вогнегасників. І коли це не вдалось зробити, тоді вже викликали спеціальні служби.



Пожежа у торговому центрі Москви / Фото зі соціальних мереж

Зверніть увагу! У Всеросійському союзі страховиків написали, що збитки від пожежі в торговому центрі "Мега Хімки" становлять від 20 до 30 мільярдів рублів. Це рекордна сума для подібних інцидентів.

Вибухали газові балони: є постраждалі

З інформації в мережі зрозуміло, що полум'я охопило увесь торговий центр та вибухнуло чимало газових балонів, які були всередині. Зауважмо, оскільки була ніч, відвідувачів у магазинах не було, однак відомо уже про, щонайменше, одного загиблого. Телеграм-канали пишуть про смерть охоронця Сергія Смурова, але можливо, що постраждало більше людей.

Також потрібно зазначити, що змінювалась декілька разів версія того, що сталося. Спершу екстренні ворожі служби зазначали, що причина пожежі – підпал, але потім повідомили про зварювальні роботи. Зрештою це все не так важливо, а от що яскраво демонструє ця ситуація, так те, що у Росії завжди все йде шкереберть.