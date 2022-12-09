Про це повідомляє 24 канал. Відомо, що щонайменше одна людина загинула.
До теми Масштабний вибух газу в торговому центрі Росії: є постраждалі
Масштабна пожежа у ТЦ в Москві
На опублікованих кадрах можна побачити початок пожежі у торговому центрі. Згодом видно, як конструкції будівлі почали відлітати на десятки метрів.
Початок пожежі у московському ТЦ: дивіться відео
Російські рятувальники заявили, що пожежа сталася внаслідок "порушення під час зварювальних робіт". Втім, це не схоже на справжню причину, особливо беручи до уваги те, що вибух пролунав о 5 ранку.
Також з’явилися кадри зсередини ТЦ, де спалахнув будівельний гіпермаркет "OBI". Російські ЗМІ кажуть, що пожежа почалася в зоні розвантаження.
Пожежа сталася під час ремонту покрівлі на складі "OBI" – робітники посилювали металоконструкції будівлі. Для цього було задіяно електричне зварювання. Через іскру, що відлетіла, почалося загоряння і вогонь почав швидко поширюватися,
– пишуть місцеві телеграм-канали.
Згодом у Всеросійському союзі страховиків повідомили, що страхові збитки від пожежі в ТЦ – 20–30 мільярдів рублів – стануть рекордними для подібних об'єктів.
Що відомо про масштабну пожежу у московському ТЦ
- Під час пожежі усередині ТЦ були люди. За словами очевидців, працівників евакуювали з іншого боку будівлі одразу після звуку сигналізації.
- Щонайменше одна людина загинула – це був охоронець Сергій Смуров.
- Спочатку російські екстрені служби заявляли, мовляв, розглядають підпал як ймовірну причину пожежі. Однак версія швидко змінилась – сказали, нібито це було коротке замикання. Потім з'явилась третя причина – зварювальні роботи у прибудові до будівлі.