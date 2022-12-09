Про це повідомляє 24 канал. Відомо, що щонайменше одна людина загинула.

До теми Масштабний вибух газу в торговому центрі Росії: є постраждалі

Масштабна пожежа у ТЦ в Москві

На опублікованих кадрах можна побачити початок пожежі у торговому центрі. Згодом видно, як конструкції будівлі почали відлітати на десятки метрів.

Початок пожежі у московському ТЦ: дивіться відео

Російські рятувальники заявили, що пожежа сталася внаслідок "порушення під час зварювальних робіт". Втім, це не схоже на справжню причину, особливо беручи до уваги те, що вибух пролунав о 5 ранку.

Також з’явилися кадри зсередини ТЦ, де спалахнув будівельний гіпермаркет "OBI". Російські ЗМІ кажуть, що пожежа почалася в зоні розвантаження.

Пожежа сталася під час ремонту покрівлі на складі "OBI" – робітники посилювали металоконструкції будівлі. Для цього було задіяно електричне зварювання. Через іскру, що відлетіла, почалося загоряння і вогонь почав швидко поширюватися,
– пишуть місцеві телеграм-канали.

Згодом у Всеросійському союзі страховиків повідомили, що страхові збитки від пожежі в ТЦ – 20–30 мільярдів рублів – стануть рекордними для подібних об'єктів.

Що відомо про масштабну пожежу у московському ТЦ

  • Під час пожежі усередині ТЦ були люди. За словами очевидців, працівників евакуювали з іншого боку будівлі одразу після звуку сигналізації.
  • Щонайменше одна людина загинула – це був охоронець Сергій Смуров.
  • Спочатку російські екстрені служби заявляли, мовляв, розглядають підпал як ймовірну причину пожежі. Однак версія швидко змінилась – сказали, нібито це було коротке замикання. Потім з'явилась третя причина – зварювальні роботи у прибудові до будівлі.