Чергова пожежа трапилася в ніч на 9 грудня на складі електрообладнання. Горіло доволі ясно, що й не дивно, адже масштаб становив від 1500 метрів квадратних.

Також 9 грудня У Росії – день вигорання: на заводі з виготовлення шин у Барнаулі теж масштабна пожежа

Що горіло

Пожар трапився за адресою Востряківський проїзд, 10Г, у промисловій зоні на півдні Москви. Повідомляють, що там знаходиться одноповерховий будинок складського приміщення, у якому зберігається електроустаткування. Також поруч там знаходиться й склад компанії "Транспортні Технології Столиця", яка відповідає за перевезення небезпечних вантажів залізничними коліями.

Є припущення, що це може бути частиною діяльності рейкових партизанів,

– повідомили в СтратКом ЗСУ.

Внаслідок пожежі частково обвалилися конструкції будівлі. Однак відомостей про постраждалих, за даними надзвичайників Росії, не надходило.

Дим від пожежі застилав небо: відео

Пожежу ліквідували близько 3 ночі

Надзвичайники Москви повідомили, що для роботи з вогнем залучили сили пожежно-рятувального гарнізону міста. Вони сформували чотири бойові ділянки та:

подали 12 ручних та лафетних стволів,

проклали чотири магістральні лінії,

встановили дві автодрабини,

на пожежні гідранти для безперебійної подачі води встановили п'ять автомобілів.

Цими зусиллями локалізувати пожежу вдалося уже о 1:30 ночі, а ліквідувати лише о 02:48.

Пожежа під Москвою / Фото надзвичайників

Інші пожежі у Москві 9 грудня