Новина, яку ми пропустили за пожежею в Москві

Поки в Москві намагаються загасити пожежу в торговому центрі, в Барнаулі вогонь знищує алтайський шинний комбінат.

Теж сьогодні У Бердянську пролунали потужні вибухи на авіабазі: виникла масштабна пожежа

Пожежа сталася в одній із виробничих будівель підприємства у Барнаулі. До гасіння залучено понад сто осіб та пожежний потяг. Площа займання складає близько 1000 квадратних метрів,

– йдеться у повідомленнях російських ЗМІ.

В Росії горить завод із виробництва шин: відео

Відомо, що компанія випускає покришки під відомим брендом Nortec.

Оскільки масштаби пожежі досить великі, було вирішено збільшити угруповання рятувальників. Для гасіння залучено 33 одиниці техніки, росіяни були вимушені навіть використати пожежний поїзд.

Попередньо – жертв та постраждалих немає.

Масштаби пожежі: відео

Спочатку пожежа сталася в одному із цехів заводу з виробництва шин. Але поки пожежники прибули на місце, то вогонь вже охопив чотириповерхову будівлю, і продовжив поширюватися далі.

В мережі жартують, що сьогодні в Росії просто який день вигорання.