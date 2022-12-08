Інформацію про вибухи журналістам підтвердила голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна. Повідомляється, що на авіабазі в Бердянську пролунали три потужні вибухи.
До речі У Бердянську поряд із будинком підірвали окупаційного "заступника мера", – росЗМІ
У Бердянську пролунало майже 20 вибухів
Після трьох потужних вибухів пролунали ще 15 меншої сили. Вибухи на авіабазі спричинили масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події.
Зазначимо, що Бердянськ – окупований росіянам з перших днів війни. Росія використовує місто на березі Азовського моря для військових цілей проти України.
Яка ситуація на Запоріжжі
- Українські Сили оборони та партизани роблять все, щоб окупанти якнайшвидше здійснили "жест доброї волі" з Бердянська та інших територій, які захопили росіяни.
- Українські військові завдали втрат російським окупантам під Мелітополем. У лавах російських військових чимало загиблих і поранених. Неподалік Терпіння окупанти отримали "палкий привіт" від ЗСУ.
- Мер Мелітополя Іван Федоров розповідав, що для окупантів невтішна ситуація як у Мелітополі, так і по всій Запорізькій лінії фронту. Зокрема, справжнє пекло в окупантів у місті Пологи та на околицях.
- В американському Інституті вивчення війни заявили, що російські окупанти можуть відводити свої війська на Запоріжжі, щоб зменшити атаки ЗСУ по їхніх силах.