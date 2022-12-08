Інформацію про вибухи журналістам підтвердила голова міської військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна. Повідомляється, що на авіабазі в Бердянську пролунали три потужні вибухи.

До речі У Бердянську поряд із будинком підірвали окупаційного "заступника мера", – росЗМІ

У Бердянську пролунало майже 20 вибухів

Після трьох потужних вибухів пролунали ще 15 меншої сили. Вибухи на авіабазі спричинили масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події.

Зазначимо, що Бердянськ – окупований росіянам з перших днів війни. Росія використовує місто на березі Азовського моря для військових цілей проти України.

Яка ситуація на Запоріжжі