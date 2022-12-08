Информацию о взрывах журналистам подтвердила глава городской военной администрации Бердянская Виктория Галицина. Сообщается, что на авиабазе в Бердянске прогремели три мощных взрыва.
Кстати В Бердянске рядом с домом взорвали оккупационного "заммэра", – росСМИ
В Бердянске раздалось почти 20 взрывов
После трех мощных взрывов прогремели еще 15 меньшей силы. Взрывы на авиабазе вызвали масштабный пожар. Почти все скорые и пожарные машины в городе выехали на место происшествия.
Отметим, что Бердянск – оккупированный россиянам с первых дней войны. Россия использует город на берегу Азовского моря для военных целей против Украины.
Какая ситуация в Запорожье
- Украинские Силы обороны и партизаны делают все, чтобы оккупанты как можно быстрее совершили "жест доброй воли" из Бердянска и других территорий, захваченных россиянами.
- Украинские военные нанесли потери российским оккупантам под Мелитополем. В рядах русских военных немало погибших и раненых. Недалеко от села Терпение оккупанты получили "горячий привет" от ВСУ.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что для оккупантов неутешительная ситуация как в Мелитополе, так и по всей Запорожской линии фронта. В частности, настоящий ад у оккупантов в городе Пологи и в окрестностях.
- В американском Институте изучения войны заявили, что российские оккупанты могут отводить свои войска в Запорожье, чтобы уменьшить атаки ВСУ по их силам.