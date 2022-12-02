Соответствующую информацию рассказал утром 2 декабря в эфире телемарафона "Единые новости" Иван Федоров. Чиновник также объяснил, что неутешительная ситуация для врагов как в Мелитополе, так и по всей Запорожской линии фронта.

Заметьте Россияне не могут защищать всю линию фронта в Запорожской области: в ISW объяснили движение оккупантов

Почему на Запорожье для оккупантов сплошной ад

Настоящий ад у них (россиян – 24 канал) в городе Пологи и в окрестностях. И разрушен их штаб там, где они находились – в селении Мирном, и школа, в которой они образовали себе казармы в селении Ясное,

– рассказал Иван Федоров.

Добавил, что только по предварительным официальным данным нашего Генштаба, в последние дни ВСУ уничтожили и ранили более 1200 оккупантов. Такое количество потерь врагов из-за того, что россияне избрали Мелитополь как свой логистический и административный штаб.

Мэр города рассказал, что очевидцы видели как оккупанты ночью против 2 декабря запускали ракеты из Мелитополя по Запорожью.

"Итак, наши Вооруженные Силы, наши силы сопротивления делают все, что врагам было некомфортно на нашей территории", – заявил Федоров.

У оккупантов на Запорожье суета

Иван Федоров рассказал, что оккупанты в Запорожье суетятся. Они ведь:

вывозили из больницы в Пологах раненых, затем демонстративно оттуда выезжали, впоследствии возвращались;

демонстративно начали перепись населения в поселке Михайловка и селе Бурчак для того, чтобы вроде бы готовиться к эвакуации.

Однако мэр Мелитополя отметил, что доверять врагу не стоит, а освободить оккупированные территории нам могут помочь только Вооруженные Силы Украины.

Что произошло в Пологах

Местное издание "Риа-Мелитополь" написало, что 30 ноября в здании больницы в Пологах был "хлопок". После него враги вывезли из помещения боекомплект, который держали прямо в больнице, а также уцелевшее оборудование.

Ювелирный прилет по расположению противника – результат слаженной работы подразделения "Бандерлоги", разведки ССО и артиллерии ВСУ,

– говорится в сообщении.

Также издание напомнило, что по наведению той же разведгруппы в Пологах уничтожили установку радиоэлектронной борьбы.

Обратите внимание! Иван Федоров рассказал, что все больницы на периферии – в Токмаке, Молочанске, Веселом, Михайловке – превратились в госпитали оккупантов. Там враги пытаются лечить тысячи своих раненых. Гражданским же оказывают помощь только в Мелитопольской больнице скорой медицинской помощи.

Что произошло в Пологах: смотрите видео

Следует заметить, что Генштаб ВСУ заявил, что российские захватчики выводят часть своих подразделений из Полог на Запорожском направлении.

Пологи ориентировочно в 100 километрах от Запорожья: смотрите карту

Что происходит на Запорожье

1 декабря российские захватчики вывозили из больницы в Пологах все, что там уцелело. Кроме того, возле города были слышны автоматные и пулеметные очереди.

Руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко рассказал, что действия россиян на Запорожье очень напоминают события, происходившие на правобережье Херсонской области.

В Генштабе ВСУ также рассказали, что оккупанты вывели или выводят свои силы из Пологов, Михайловки и Инженерного на Запорожье.

По данным ISW, вероятно, уход с критической позиции в Пологах (там есть критическая развязка дорог) может свидетельствовать о том, что Россия не может защищать всю линию фронта в Запорожской области и выбирает, где сосредоточить силы.

Однако враги также могут переориентировать группировку в Запорожской области и вернуть туда другие силы. Ведь у оккупантов есть резервы во временно оккупированном Крыму.

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