Відповідну інформацію розповів вранці 2 грудня в ефірі телемарафону "Єдині новини" Іван Федоров. Посадовець також пояснив, що невтішна ситуація для ворогів як у Мелітополі, так і по всій Запорізькій лінії фронту.

Зауважте Росіяни не можуть захищати всю лінію фронту у Запорізькій області: в ISW пояснили рух окупантів

Чому на Запоріжжі для окупантів суцільне пекло

Справжню пекло в них (росіян – 24 канал) в місті Пологи та на околицях. І зруйнований їхній штаб там, де вони перебували – в селищі Мирному, і школа, в якій вони утворили собі казарми в селищі Ясне,

– розповів Іван Федоров.

Додав, що тільки за попередніми офіційними даними нашого Генштабу, в останні дні ЗСУ знищили та поранили понад 1200 окупантів. Така кількість втрат ворогів через те, що росіяни обрали Мелітополь як свій логістичний та адміністративний штаб.

Мер міста розповів, що очевидці бачили як окупанти вночі проти 2 грудня запускали ракети з Мелітополя по Запоріжжю.

"Тож наші Збройні Сили, наші сили супротиву роблять все, що ворогам було некомфортно на нашій території", – заявив Федоров.

В окупантів на Запоріжжі метушня

Іван Федоров розповів, що окупанти на Запоріжжі метушаться. Адже вони:

вивозили з лікарні в Пологах поранених, потім демонстративно звідти виїжджали, згодом – повертались;

демонстративно почали перепис населення в селищі Михайлівка та селі Бурчак для того, щоб начебто готувати до евакуації.

Проте мер Мелітополя зазначив, що довіряти ворогу не варто, а звільнити окуповані території нам можуть допомогти тільки Збройні Сили України.

Що відбулось в Пологах

Місцеве видання "Ріа-Мелітополь" написало, що 30 листопада у будівлі лікарні в Пологах була "бавовна". Саме після неї вороги вивезли з приміщення боєкомплект, який тримали прямо в лікарні, а також вціліле обладнання.

Ювелірний приліт по розташуванню супротивника – результат злагодженої роботи підрозділу "Бандерлоги", розвідки ССО та артилерії ЗСУ,

– мовиться в повідомленні.

Також видання пригадало, що за наведенням тієї ж розвідгрупи в Пологах знищили установку радіоелектронної боротьби.

Зверніть увагу! Іван Федоров розповів, що всі лікарні на периферії – в Токмаку, Молочанську, Веселому, Михайлівці – перетворились на шпиталі окупантів. Там вороги намагаються лікувати тисячі своїх поранених. Цивільним же надають допомогу тільки в Мелітопольській лікарні швидкої медичної допомоги.

Що відбулось в Пологах: дивіться відео

Варто зауважити, що Генштаб ЗСУ заявив, що російські загарбники виводять частину своїх підрозділів із Полог на Запорізькому напрямку.

Пологи орієнтовно за 100 кілометрів від Запоріжжя: дивіться карту

Що відбувається на Запоріжжі

1 грудня російські загарбники вивозили з лікарні в Пологах все, що там уціліло. Окрім того, біля міста було чутно автоматні та кулеметні черги.

Керівник "Центру військово-правових досліджень" Олександр Мусієнко розповів, що дії росіян на Запоріжжі дуже нагадують події, які відбувались на правобережжі Херсонської області.

У Генштабі ЗСУ також розповіли, що окупанти вивели чи виводять свої сили з Пологів, Михайлівки та Інженерного, що на Запоріжжі.

За даними ISW, ймовірно, відхід із критичної позиції в Пологах (там є критична розв'язка доріг) може свідчити про те, що Росія не може захищати всю лінію фронту в Запорізькій області та вибирає, де зосередити сили.

Однак вороги також можуть переорієнтовувати угруповання в Запорізькій області та повернути туди інші сили. Адже в окупантів є резерви в тимчасово окупованому Криму.

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